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Atlas Aslanı
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta iki gol atan ve galibiyette başrolü oynayan En- Nesyri, son 6 maçın 5'inde 9 kez skor katkısı sağladı. Oyuncunun bu performansı, dünyanın dört bir yanında gündem oldu. "Sportle360" Nesyri için "Atlas Aslanı Nesyri" başlığını kullandı. "Marca" Geri dönüşe öncülük etti" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. "Mountakhab" da "Fenerbahçe Nesyri sayesinde kazandı" dedi.
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