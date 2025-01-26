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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Allan Saint Maximin'in yerine 3 aday

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Allan Saint Maximin'in yerine 3 aday

Fenerbahçe, Allan Saint Maximin ayrılığını planlıyor. Fransız futbolcuya başka bir takımın talip olmaması durumunda Al-Ahli'ye 4 milyon Euro ödeyecek olan sarı lacivertlilerde veda gerçekleşirse Maximin'in yerine 3 aday bulunuyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Allan Saint Maximin'in yerine 3 aday

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanından dolayı Al-Ahli'den sezon sonuna kadar kiralanan Allan Saint- Maximin'in takımdan ayrılması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Allan Saint Maximin'in yerine 3 aday

Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistem değişikliği ile birlikte gözünden düşen Fransız sol kanadı göndermenin maliyeti düşündürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Allan Saint Maximin'in yerine 3 aday

Sarı lacivertli ekip, oyuncuyla yollarını ayırmak için Maximin'in kulübü Al-Ahli'ye 4 milyon Euro (yaklaşık 150 milyon TL) ödemek zorunda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Allan Saint Maximin'in yerine 3 aday

İkinci bir seçenek ise 27 yaşındaki futbolcuyu gönderecek bir başka takım bulup, bu parayı onların vermesini sağlamak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Allan Saint Maximin'in yerine 3 aday

3-5-2 SISTEMINE UYGUN

Yönetim, Maxi'ye veda etmesi durumunda genç ve potansiyeli yüksek bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor. 3-5-2 sistemine uygun olabilecek bir futbolcu profili belirleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Malick Diouf. Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki yeteneğin 16 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Allan Saint Maximin'in yerine 3 aday

Sabah'ta yer alan habere göre Senegalli yıldızın alternatifleri ise Sturm Graz'da oynayan William Boving ile Brondby'de ter döken Clement Bischoff. Sarı-lacivertli ekip, her iki futbolcunun da durumlarını araştırıyor.

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