TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Allan Saint Maximin'in yerine 3 aday
Fenerbahçe, Allan Saint Maximin ayrılığını planlıyor. Fransız futbolcuya başka bir takımın talip olmaması durumunda Al-Ahli'ye 4 milyon Euro ödeyecek olan sarı lacivertlilerde veda gerçekleşirse Maximin'in yerine 3 aday bulunuyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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İkinci bir seçenek ise 27 yaşındaki futbolcuyu gönderecek bir başka takım bulup, bu parayı onların vermesini sağlamak.
3-5-2 SISTEMINE UYGUN
Yönetim, Maxi'ye veda etmesi durumunda genç ve potansiyeli yüksek bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor. 3-5-2 sistemine uygun olabilecek bir futbolcu profili belirleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Malick Diouf. Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki yeteneğin 16 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Senegalli yıldızın alternatifleri ise Sturm Graz'da oynayan William Boving ile Brondby'de ter döken Clement Bischoff. Sarı-lacivertli ekip, her iki futbolcunun da durumlarını araştırıyor.
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