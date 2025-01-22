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Haberler Fenerbahçe Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun için flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen golcü oyuncu için Süper Lig devinin harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 12:55
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Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Bu sezon sarı lacivertlilerde istediği süreleri alamayan tecrübeli golcü, dümeni ezeli rakibe kırdı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Eski hocasının yanına dönmeye yakın olan Cenk'in de transfere sıcak baktığı aktarılırken, Süper Lig'de yılın imzası da böylece atılmış olacak.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

CENK TOSUN DÖNÜYOR!

Akşam'ın haberine göre, deneyimli golcü Cenk Tosun, eski hocası Şenol Güneş'in yanına dönmeye hazırlanıyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Ortaya çıkan bir iddiaya göre Trabzonspor'un, Cenk'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Simon Banza'nın sezon sonunda bitecek olan kiralık sözleşmesinden hareketle çalışmalarına hız veren bordo mavili yönetim, Ukraynalı santrfor Danylo Sikan ile anlaşmaya varmıştı. Ancak yerli forvet arayışlarının da sürdüğü bildirildi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Bu kapsamda gündemin bir numaralı ismi olan Cenk Tosun'u, Şenol Güneş'in bizzat istediği ileri sürüldü.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Karadeniz ekibinin oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği öne sürülürken, tarafların anlaşması halinde işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Ek olarak Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK'nın da Cenk Tosun ile yakından ilgilendiği ve oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerini sürdürdükleri ifade edildi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

CENK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Tosun, takımıyla 11 maça çıkarken sadece 201 dakika sahada kaldı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik de katkı sağladı.

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