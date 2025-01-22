Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor

Bu kapsamda gündemin bir numaralı ismi olan Cenk Tosun'u, Şenol Güneş'in bizzat istediği ileri sürüldü.

Ek olarak Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK'nın da Cenk Tosun ile yakından ilgilendiği ve oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerini sürdürdükleri ifade edildi.