Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a imza atıyor
Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun için flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen golcü oyuncu için Süper Lig devinin harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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CENK TOSUN DÖNÜYOR!
Akşam'ın haberine göre, deneyimli golcü Cenk Tosun, eski hocası Şenol Güneş'in yanına dönmeye hazırlanıyor.
Ortaya çıkan bir iddiaya göre Trabzonspor'un, Cenk'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Simon Banza'nın sezon sonunda bitecek olan kiralık sözleşmesinden hareketle çalışmalarına hız veren bordo mavili yönetim, Ukraynalı santrfor Danylo Sikan ile anlaşmaya varmıştı. Ancak yerli forvet arayışlarının da sürdüğü bildirildi.
Bu kapsamda gündemin bir numaralı ismi olan Cenk Tosun'u, Şenol Güneş'in bizzat istediği ileri sürüldü.
Karadeniz ekibinin oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği öne sürülürken, tarafların anlaşması halinde işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Ek olarak Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK'nın da Cenk Tosun ile yakından ilgilendiği ve oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerini sürdürdükleri ifade edildi.
CENK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Tosun, takımıyla 11 maça çıkarken sadece 201 dakika sahada kaldı.
Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik de katkı sağladı.
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