  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe evinde Lyon'u konuk edecek. İk 8'e kalma adına kritik bir sınava cıkacak olan sarı lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu Jose Mourinho'yu düşündürüyor. Portekizli teknik adam kadrosunu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 15:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 15:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakan Fred ise maçta sahada olacak.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

SAVUNMADA BELİRSİZLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı öncesinde savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanıyor.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Portekizli çalıştırıcı, sağ bekte formayı Bright Osayi-Samuel'e verecek. Jayden Oosterwolde'nin sakat, Mert Müldür'ün cezalı, Filip Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle sol bek sıkıntısı yaşayan Mourinho, bu bölgede Djiku'yu denemeyi planlıyor.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Rodrigo Becao'nun sakat, Yusuf Akçiçek'in de uzun süredir kadroda olmaması, savunma ikilisi konusunda da Portekizli çalıştırıcının elini zayıflatıyor.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Jose Mourinho, basın toplantısında Lyon'a karşı Yusuf Akçiçek'i ilk 11'de kullanacağını açıkladı.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

ARALARINDAKİ 4 MAÇI DA LYON KAZANDI

Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11: İrfan Can, Osayi-Samuel, Yusuf, Çağlar, Djiku, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri.

G.Saray'da radikal karar! O isimle yollar ayrılıyor
Milan Skriniar resmen F.Bahçe'de!
DİĞER
Yeşilçam'ın al yanaklı tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi
Başkan Erdoğan'dan 8 ferdini kaybeden Gültekin Ailesi'ne taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: "Yüreğimiz yandı"
Talisca'da flaş gelişme! F.Bahçe ve Al Nassr...
PSG'den flaş Cher Ndour kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Savunmada büyük değişim! İşte Mourinho'nun 11'i Savunmada büyük değişim! İşte Mourinho'nun 11'i 15:11
Jose Mourinho'dan Skriniar itirafı! Jose Mourinho'dan Skriniar itirafı! 15:07
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! 14:50
Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman? Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman? 14:36
PSG'den flaş Cher Ndour kararı! PSG'den flaş Cher Ndour kararı! 14:23
Al Ittihad - Al Shabab maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Shabab maçı ne zaman? 14:22
Daha Eski
Real Madrid - Salzburg maçı hangi kanalda? Real Madrid - Salzburg maçı hangi kanalda? 14:17
Milan - Girona maçı hangi kanalda? Milan - Girona maçı hangi kanalda? 14:13
Feyenoord - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Feyenoord - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 13:42
Milan Skriniar resmen F.Bahçe'de! Milan Skriniar resmen F.Bahçe'de! 13:38
Celtic - Young Boys maçı hangi kanalda? Celtic - Young Boys maçı hangi kanalda? 13:36
Arsenal - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Arsenal - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? 13:23