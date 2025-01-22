Mourinho savunmada değişime gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.