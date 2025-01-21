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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ara transfer penceresinin açılmasıyla birlikte kolları sıvayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Diego Carlos'un ardından bir isme daha kancayı taktı. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Strahinja Pavlovic'e dev bir teklif yaptığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 12:55
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

Adana Demirspor deplasmanından 4 golle dönen ve puan farkını 6'ya indiren Kanarya'da transfer için uçaklar inmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

Sarı lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı taraftara transfer müjdesi verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

"BİRÇOK OYUNCUYLA TEMASTAYIZ"

"Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya ulaşmaya çalışacağız." dedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

Savunma hattına öncelik veren sarı lacivertliler, Diego Carlos ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

Brezilyalı savunmacının Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

Savunma kurgusunu yeniden inşaa etmek isteyen Jose Mourinho bir isme daha kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

Portekizli çalıştırıcının isteği üzerine Fenerbahçe yönetimi Milan'ın Sırp yıldızı Strahinja Pavlovic için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

F.BAHÇE'DEN REKOR TEKLİF!

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Strahinja Pavlovic için Milan'a 20 milyon Euro + bonus teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

23 yaşındaki Sırp stoper bu sezon Milan formasıyla 14 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak

Piyasa değeri 17 milyon Euro olan yıldız ismin İtalyan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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