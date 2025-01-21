TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pavlovic'e dev teklif! Bonuslarla birlikte rekor kıracak
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ara transfer penceresinin açılmasıyla birlikte kolları sıvayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Diego Carlos'un ardından bir isme daha kancayı taktı. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Strahinja Pavlovic'e dev bir teklif yaptığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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"BİRÇOK OYUNCUYLA TEMASTAYIZ"
"Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya ulaşmaya çalışacağız." dedi.
Savunma hattına öncelik veren sarı lacivertliler, Diego Carlos ile anlaşma sağladı.
Brezilyalı savunmacının Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.
Savunma kurgusunu yeniden inşaa etmek isteyen Jose Mourinho bir isme daha kancayı taktı.
Portekizli çalıştırıcının isteği üzerine Fenerbahçe yönetimi Milan'ın Sırp yıldızı Strahinja Pavlovic için harekete geçti.
F.BAHÇE'DEN REKOR TEKLİF!
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Strahinja Pavlovic için Milan'a 20 milyon Euro + bonus teklifinde bulundu.
23 yaşındaki Sırp stoper bu sezon Milan formasıyla 14 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.
Piyasa değeri 17 milyon Euro olan yıldız ismin İtalyan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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