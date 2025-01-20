Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular

Sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleri nedeniyle sorun yaşayan sarı-lacivertlilerin takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istediği biliniyor.

Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine birçok stoperin ismi gelirken, son olarak o isimlerden biri hakkında flaş bir gelişme yaşandı.