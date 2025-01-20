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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular

Savunmada sakatlık problemleri yaşayan ve ara transferde takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin istediği o isme dünyaca ünlü kulübün de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 10:31
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Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular

Sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleri nedeniyle sorun yaşayan sarı-lacivertlilerin takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istediği biliniyor.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular

Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine birçok stoperin ismi gelirken, son olarak o isimlerden biri hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular

LLOYD KELLY'E İTALYAN DEVİ DE TALİP OLDU

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Lloyd Kelly'ye Juventus da talip oldu.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; siyah- beyazlılar, Newcastle United'la oyuncu için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Lloyd Kelly, yeni sezonda Newcastle United formasıyla 13 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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