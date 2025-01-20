Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! O isme talip oldular
Savunmada sakatlık problemleri yaşayan ve ara transferde takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin istediği o isme dünyaca ünlü kulübün de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
LLOYD KELLY'E İTALYAN DEVİ DE TALİP OLDU
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Lloyd Kelly'ye Juventus da talip oldu.
İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; siyah- beyazlılar, Newcastle United'la oyuncu için görüşmelere başladı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Lloyd Kelly, yeni sezonda Newcastle United formasıyla 13 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı sağladı.
DİĞER