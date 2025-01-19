Adana Demirspor - Fenerbahçe TIKLA İZLE | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, puan farkını 6'ya düşürmek istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de eksik oyuncuların fazlalığı ise dikkatlerden kaçmıyor. Sakat oyuncular Adana'ya götürülmezken, hangi isimlerin ilk 11'de tercih edileceği merak ediliyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi hata yapmak istemiyor. Ligde oynadığı son 2 maçı da kaybeden Adana Demirspor ise taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Beşiktaş karşısında aldığı galibiyete bir yenisini daha eklemek isteyen Mavi Şimşekler, 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz Kol, İzzet, Maestro, Yusuf, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Mert, Oğuz, Fred, Szymanski, Amrabat, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

DUSAN TADIC TABELAYI DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri olan Dusan Tadic, hücum yollarında etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asist ile galibiyetin mimarlarından olan Tadic, ligde oynadığı 18 maçta 8 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu. Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında yer alan 36 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

SOFYAN AMRABAT GERİ DÖNDÜ

Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat, Konyaspor maçında forma giyememişti. Geçtiğimiz hafta cezasını tamamlayan Faslı futbolcu, şans verilmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde sahada olacak.

Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, Adana Demirspor maçında oynayıp kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM YOK

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların tedavisine devam edilirken, 6 isim Adana'ya götürülmedi. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao listede yer almazken, tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve kaleci Livakovic kadroya yazılmadı. Grip olan Saint-Maximin ile son haftalarda kadroya giremeyen Samet Akaydin'da Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DEN DİKKAT ÇEKEN DURAN TOPLAR

Tümosan Konyaspor maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe'de duran top organizasyonları dikkat çekti. Çalışılmış pozisyonlarla rakibine zor anlar yaşatan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol atmasını bildi. Szymanski ve Tadic'in kullandığı köşe vuruşlarından ikisini gole çeviren Fenerbahçe, Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü ile mücadeleyi 2-1'e taşıdı.

ADANA DEMİRSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Mustafa Dalcı yönetiminde ilk Süper Lig galibiyetini 16. haftada Beşiktaş karşısında alan Mavi Şimşekler, Hatayspor mücadelesini de kazanarak moral bulmuştu. Eksi 3 puan cezasından dolayı 5 puan ile ligin son sırasında yer alan Adana temsilcisi, oynadığı son 2 maçı da kaybetti. Kümede kalmak için puan ya da puanlar kazanması gereken Adana Demirspor, Fenerbahçe maçında çıkış arıyor.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI KAPATMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Galatasaray beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Mersin'de alınan sürpriz sonucun ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Şampiyonluk yarışında rakibinin puan kaybetmesi fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçında hata yapmak istemiyor. 42 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

GÖZLER EN-NESYRI VE DZEKO'DA OLACAK

Hatayspor ve Konyaspor maçlarında En-Nesyri ve Dzeko ikilisiyle sahaya çıkan Jose Mourinho'nun Adana Demirspor mücadelesinde de aynı taktiği uygulaması bekleniyor. Hücum yollarında etkili olmak isteyen sarı-lacivertlilerde golcülerin nasıl mücadele edeceği merakla beklenirken, Edin Dzeko son 3 lig maçında da gol katkısı veremedi. 18 Süper Lig maçında 9 ve 2 asist yapan 38 yaşındaki futbolcu, son golünü Başakşehir ağlarına göndermişti.

Son haftaların golcü ismi Youssef En-Nesyri ise oynadığı 18 lig maçında 8 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu. Son 4 maçta 5 defa fileleri havalandıran 27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 925 dakika süre alabildi.

İKİ TAKIM ARASINDA 42. RANDEVU

Süper Lig'in 20 haftasında oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında takımlar 42. randevularına hazırlanıyor. Geride kalan 41 karşılaşmanın 24'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor ise 5 mücadeleden üstün ayrıldı. 12 maç ise beraberlikle tamamlandı.

İki takım arasında oynanan 41 maçta Fenerbahçe 81 defa fileleri havalandırırken, Adana temsilcisi ise 41 golle karşılık verdi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler Oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü oynanacak. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros oldu. AVAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy atandı.