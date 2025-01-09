TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı
Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Kevin Danso için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli ekibin teklifi ve Avusturyalı oyuncunun kulübü Lens'in bonservis yanıtı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
JUVE DE İSTİYOR
Tecrübeli stoper ile Serie A ekibi Juventus'un da ilgilendiği gelen haberler arasında. Bu sezon Lens formasıyla 13 maça çıkan Danso söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.
Güçlü fiziği ile dikkat çeken Danso yerinde müdahaleleriyle öne çıkıyor. Fransız ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli stopere güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor. Avusturya Milli Takımı ile de 24 maça çıkan Danso milli formayla da gol sevinci yaşayamadı.
ROMA VAZGEÇMİŞTİ
Sezon başında Danso ile anlaşan Roma, sağlık kontrolünde oyuncunun kalbinde lekeye rastlanması sonucu transferden vazgeçmişti. Lens da bu durum üzerine oyuncuyu detaylı bir kontrole sokmuş ve oynamasına engel bir durumun olmadığını belirtmişti.
DİĞER