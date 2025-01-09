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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Kevin Danso için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli ekibin teklifi ve Avusturyalı oyuncunun kulübü Lens'in bonservis yanıtı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

Kadrosuna stoper takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'nin gündeminde Fransız ekibi Lens'te forma giyen Avusturyalı savunma oyuncusu Kevin Danso yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

Oyuncu için bir süredir görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler resmi teklifini iletti. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, Fransız ekibinin ise bonussuz olarak 25 milyon Euro talep ettiği ve iki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

JUVE DE İSTİYOR

Tecrübeli stoper ile Serie A ekibi Juventus'un da ilgilendiği gelen haberler arasında. Bu sezon Lens formasıyla 13 maça çıkan Danso söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Danso yerinde müdahaleleriyle öne çıkıyor. Fransız ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli stopere güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor. Avusturya Milli Takımı ile de 24 maça çıkan Danso milli formayla da gol sevinci yaşayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

ROMA VAZGEÇMİŞTİ

Sezon başında Danso ile anlaşan Roma, sağlık kontrolünde oyuncunun kalbinde lekeye rastlanması sonucu transferden vazgeçmişti. Lens da bu durum üzerine oyuncuyu detaylı bir kontrole sokmuş ve oynamasına engel bir durumun olmadığını belirtmişti.

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