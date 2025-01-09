TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

Oyuncu için bir süredir görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler resmi teklifini iletti. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Fransız ekibinin ise bonussuz olarak 25 milyon Euro talep ettiği ve iki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.