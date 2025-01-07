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Haberler Fenerbahçe Talisca'da geri sayım

Talisca'da geri sayım

Brezilyalı yıldız, hafta içinde Türkiye'ye ayak basacak. Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Anderson Talisca’yı en geç cuma günü İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Sambacıyı karşılamak için taraftar grupları da şimdiden çalışmaya başladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Talisca'da geri sayım

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi için artık gün saymaya başladı... Hem Brezilyalı yıldızla hem de kulübü Al-Nassr'la büyük oranda anlaşma sağlandı. Arada küçük detaylar kaldı. Kısa süre içinde bu transfer resmiyet kazanacak. Fenerbahçe yönetimi de pürüzler giderildiği an Talisca'yı İstanbul'a getirmek için düğmeye basacak. Sarılacivertli yetkililer, en geç cuma gününe kadar Brezilyalı 10 numarayı Sabiha Gökçen Havaalanı'na indirmeyi planlıyor.

MAAŞI SPONSORLARDAN

Talisca, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olacak. Limitlerden dolayı sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan sambacının haziran ayı sonunda ise zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Talisca'nın zorunlu satın alma opsiyonu 5 milyon euro olacak. Sezonun ikinci yarısında ise Talisca'nın maaşı sponsorlar tarafından karşılanacak. Fenerbahçe taraftar grupları da sambacıyı karşılama çalışmalarına şimdiden başlamış durumda...

TÜRKİYE'DE 80 MAÇ

İki sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda 80 maça çıktı. Bu maçlarda 37 gol atan Brezilyalı, 14 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Bu sezon Al- Nassr formasıyla, Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 8 kez ağları havalandıran sambacı, 174 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.

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