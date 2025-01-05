Jose Mourinho Hatayspor maçı sonrası flaş açıklama: Sizce farkın sebebi oynanan futbol mu!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURİNHO'NUN SÖZLERİ:

Çok fazla pozisyon yarattık ama çok gol kaçırdık. 7-1, 8-1 olacak bir maç oynadık. Bu oyundan dolayı mutluyum.

Oyuncularım profesyonellik göstererek bugün ki maçı kazanmayı başardılar.

Süper Lig'in ne kadar toksik bir lig olduğunu biliyoruz.

Son iki maçta 5 tane kırmızı kart var gösterilmeyen.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI KAPANACAK MI?

Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın