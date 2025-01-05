FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Arap basını, Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olan tecrübeli futbolcuya 3 takımın talip olduğunu duyururken, Fred için yapılacak teklifi de açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Brezilyalı orta sahaya Suudi Arabistan ve ülkesi Brezilya'dan tekliflerin olduğu ortaya çıktı.
FRED İÇİN 20 MİLYON EURO
Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği haberde, ülkenin iki büyük takımı Al Hilal ve Al Ahli'nin Fred transferini bitirmek için harekete geçtiği aktarıldı.
İki ekibin de deneyimli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ve 20 milyon Euro'yu gözden çıkarabilecekleri belirtildi.
Süper Lig'de ve Avrupa'da iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin Fred için gelen teklifleri sadece sezon sonunda değerlendirmeye alması bekleniyor.
BREZİLYA'DAN DA TALİP VAR
Fred için Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra ülkesi Brezilya'dan da taliplerin olduğu öğrenildi.
Brezilya basını, Internacional'in Fred'in durumunu yakından takip ettiğini belirtti.
20 MAÇTA 9 GOL KATKISI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta sahaya çıkan Fred takımı adına 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.
Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak belirlendi.
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