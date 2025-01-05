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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Arap basını, Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olan tecrübeli futbolcuya 3 takımın talip olduğunu duyururken, Fred için yapılacak teklifi de açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 15:53
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Fred, 2023 yaz transfer döneminde imza attığı Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede kalitesini ortaya koymuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Özellikle İsmail Kartal döneminde forma giydiği hiçbir maçta takımına puan kaybettirmemesiyle dikkat çeken yıldız futbolcu Jose Mourinho yönetiminde aynı çizgiyi sürdüremese de sarı lacivertlilerin en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Öte yandan ara transfer dönemi yaklaşırken Fred konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Brezilyalı orta sahaya Suudi Arabistan ve ülkesi Brezilya'dan tekliflerin olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

FRED İÇİN 20 MİLYON EURO

Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği haberde, ülkenin iki büyük takımı Al Hilal ve Al Ahli'nin Fred transferini bitirmek için harekete geçtiği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

İki ekibin de deneyimli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ve 20 milyon Euro'yu gözden çıkarabilecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin Fred için gelen teklifleri sadece sezon sonunda değerlendirmeye alması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

BREZİLYA'DAN DA TALİP VAR

Fred için Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra ülkesi Brezilya'dan da taliplerin olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e 3 talip birden! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Brezilya basını, Internacional'in Fred'in durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

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