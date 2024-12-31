TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe yönetiminden genç oyuncuyu yine kiralık istediği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 1.50 milyon euro olan Bartuğ Elmaz, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkarken takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.