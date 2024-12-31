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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde yapılacak transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 09:15
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'de 1 haftalık aranın ardından Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü Hatayspor'u sahasında ağırlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında kayıpsız ilerleyerek ligde lider konumda olan Galatasaray ile arasındaki 8 puan farkı eritmek ve şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Öte yandan ara transfer dönemine az bir zaman kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Kanarya'da son olarak o isimle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

BARTUĞ SİVAS YOLCUSU

Fenerbahçe'ye 2023 yazında transfer olan ve geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Bartuğ Elmaz, yeniden Yiğidoların yolunu tutuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe yönetiminden genç oyuncuyu yine kiralık istediği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Güncel piyasa değeri 1.50 milyon euro olan Bartuğ Elmaz, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkarken takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Genç futbolcunun sarı-lacivertli ekiple olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

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