TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde yapılacak transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.
Kanarya'da son olarak o isimle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
BARTUĞ SİVAS YOLCUSU
Fenerbahçe'ye 2023 yazında transfer olan ve geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Bartuğ Elmaz, yeniden Yiğidoların yolunu tutuyor.
Kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe yönetiminden genç oyuncuyu yine kiralık istediği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 1.50 milyon euro olan Bartuğ Elmaz, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkarken takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Genç futbolcunun sarı-lacivertli ekiple olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.
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