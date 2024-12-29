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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri En-Nesyri için İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri En-Nesyri için İstanbul'a geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. Al-Nassr'ın yetkilileri uzun bir süredir peşinde oldukları 27 yaşındaki forvetin transferini bitirmek için İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Arabistan ekibinin transferi sonlandıracağı tarih ve En-Nesyri için ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 14:15 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 14:25
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Sarı lacivertliler, Faslı golcü için yaz transfer döneminde 19.5 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Kanarya ayrıca 27 yaşındaki forvetle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Ancak yıldız isim Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

En-Nesyri şu ana kadar sarı lacivertlilerde toplam 24 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

1.88 boyundaki oyuncu bu maçlarda 9 gol ve 3 asist kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Öte yandan Youssef En-Nesyri'nin adı bir süredir Al-Nassr ile anılıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Arabistan ekibinin, yıldız futbolcu için ciddi girişimlerde bulunduğu ve Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı ifade edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Ve En-Nesyri transferine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Konuya dair haberi ise Arabistan basını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

AL-NASSR YETKİLİLERİ İSTANBUL'A GELİYOR!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Goal Suudi Arabistan'dan derlediği habere göre; Al-Nassr yetkililerinin En-Nesyri anlaşmasını tamamlamak üzere önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer için 40 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri, En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar

Sarı lacivertliler, En-Nesyri'yi bu ücrete göndermesi durumunda tarihi bir satışa imza atmış olacak.

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