FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Al-Nassr'ın yetkilileri En-Nesyri için İstanbul'a geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. Al-Nassr'ın yetkilileri uzun bir süredir peşinde oldukları 27 yaşındaki forvetin transferini bitirmek için İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Arabistan ekibinin transferi sonlandıracağı tarih ve En-Nesyri için ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 14:15 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 14:25
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Ancak yıldız isim Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda beklentilerin altında kaldı.
En-Nesyri şu ana kadar sarı lacivertlilerde toplam 24 karşılaşmada görev aldı.
1.88 boyundaki oyuncu bu maçlarda 9 gol ve 3 asist kaydetti.
Öte yandan Youssef En-Nesyri'nin adı bir süredir Al-Nassr ile anılıyordu.
Arabistan ekibinin, yıldız futbolcu için ciddi girişimlerde bulunduğu ve Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı ifade edilmişti.
Ve En-Nesyri transferine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise Arabistan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
AL-NASSR YETKİLİLERİ İSTANBUL'A GELİYOR!
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Goal Suudi Arabistan'dan derlediği habere göre; Al-Nassr yetkililerinin En-Nesyri anlaşmasını tamamlamak üzere önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer için 40 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği vurgulandı.
Sarı lacivertliler, En-Nesyri'yi bu ücrete göndermesi durumunda tarihi bir satışa imza atmış olacak.
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