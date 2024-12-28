TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen Oumar Traore için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, genç kanat oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Galatasaray'ın gündeminde yer alan Oumar Traore için Fenerbahçe devreye girdi.
Sarı lacivertlilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da forma giyen Oumar Traore'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Genç oyuncuyu transfer etmek için Avrupa'nın birçok kulübü de devrede.
22 yaşındaki kanat oyuncusunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Sağ ve sol kanatta görev yapan Malili oyuncunun piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona eriyor.
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