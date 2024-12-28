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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen Oumar Traore için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, genç kanat oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 11:55
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerin şampiyonluk yarışı için önemli takviyeler yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

Geçtiğimiz yıllarda transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler 22 yaşındaki genç oyuncu için yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Oumar Traore için Fenerbahçe devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

Sarı lacivertlilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da forma giyen Oumar Traore'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

Genç oyuncuyu transfer etmek için Avrupa'nın birçok kulübü de devrede.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

22 yaşındaki kanat oyuncusunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

Sağ ve sol kanatta görev yapan Malili oyuncunun piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona eriyor.

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