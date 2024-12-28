TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe Oumar Traore için harekete geçti

Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerin şampiyonluk yarışı için önemli takviyeler yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler 22 yaşındaki genç oyuncu için yeniden harekete geçti.