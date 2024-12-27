TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Sezon başında transfer olduğu Roma'da mutsuz günler geçiren Hermoso için teknik direktör Jose Mourinho'nun çok ısrarcı olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun transfer için devreye girdiği ve resmi görüşmelere başladığı aktarıldı.