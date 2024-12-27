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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında iddialı takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol basını; Fenerbahçe'nin eski aşkına kavuşmak üzere olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:26
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan arkasında kalan sarı lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Bu doğrultuda ocak ayında savunma hattına takviye yapması beklenen Kanarya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin stoper operasyonuna dair son durumu açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

HERMOSO ADIM ADIM F.BAHÇE'YE!

Todofichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Mario Hermoso transferi için temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Sezon başında transfer olduğu Roma'da mutsuz günler geçiren Hermoso için teknik direktör Jose Mourinho'nun çok ısrarcı olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Bu doğrultuda Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun transfer için devreye girdiği ve resmi görüşmelere başladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Sarı lacivertlilerin, İspanyol savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ve transfer için iyimser olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

29 yaşındaki futbolcunun, Roma'ya uyum sağlayamadığı ve ocak ayında kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Bunun yanı sıra teknik direktör Claudio Ranieri'nin de Mario Hermoso'ya güvenmediği ve defans hattında Mats Hummels'e şans verdiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Mario Hermoso transferine dair net gelişmelerin kısa süre içinde belli olmasının beklendiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI!

Mario Hermoso bu sezon Roma'da 13 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Hermoso'nun, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.

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