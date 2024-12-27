TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi Branco görüşmelere başladı
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında iddialı takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol basını; Fenerbahçe'nin eski aşkına kavuşmak üzere olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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İspanyol basını, Fenerbahçe'nin stoper operasyonuna dair son durumu açıkladı.
İşte ayrıntılar...
HERMOSO ADIM ADIM F.BAHÇE'YE!
Todofichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Mario Hermoso transferi için temaslarını sıklaştırdı.
Sezon başında transfer olduğu Roma'da mutsuz günler geçiren Hermoso için teknik direktör Jose Mourinho'nun çok ısrarcı olduğu belirtildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun transfer için devreye girdiği ve resmi görüşmelere başladığı aktarıldı.
Sarı lacivertlilerin, İspanyol savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ve transfer için iyimser olduğu kaydedildi.
29 yaşındaki futbolcunun, Roma'ya uyum sağlayamadığı ve ocak ayında kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.
Bunun yanı sıra teknik direktör Claudio Ranieri'nin de Mario Hermoso'ya güvenmediği ve defans hattında Mats Hummels'e şans verdiği yazıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Mario Hermoso transferine dair net gelişmelerin kısa süre içinde belli olmasının beklendiği ifade edildi.
BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI!
Mario Hermoso bu sezon Roma'da 13 maça çıktı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Hermoso'nun, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.
1.84 boyundaki isim kariyerinde Atletico Madrid, Espanyol, Valladolid, Real Madrid C ve Real Castilla gibi kulüplerde de boy göstermişti.
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