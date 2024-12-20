TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten olay sözleşme itirafı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin formasını terleten Dusan Tadic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sırp yıldız son olarak verdiği o röportajda geleceğine dair flaş itiraflara yer verdi. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:28 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:28
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Son olarak Sırp Yıldız konuyla alakalı olarak Hollanda'nın Ajax Life dergisine flaş bir röportaj verdi.
"SANIRIM 2025'E KADAR..."
Tadic açıklamasında geleceğine dair, "Sanırım 2025'e kadar karar vermeyeceğim. Acele bir şey yapmak istemiyorum.
Gelecek sezon kupa kazanabileceğim bir kulüpte oynamak benim için çok önemli. Para sorun değil. Önemli olan kulübün verdiği sportif garantiler.
AJAX'A GERİ Mİ DÖNECEK?
Sırp futbolcu eski takımı Ajax ile ilgili hakkında çıkan haberlere dair, "Alex Kroes'tan henüz bir telefon almadım. Bu konuda bir şey söylemekte zorlandığımı söylerken ciddiyim. Ajax her zaman kalbimde. Ajax her zaman benimle. Bunu herkes biliyor. Ajax'ın yeri ben de ayrı fakat Fenerbahçe de sözleşmemi uzatmak istiyor."
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