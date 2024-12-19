TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Takvim'in haberine göre, Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında stoper hattına takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe, sakatlanan Oosterwolde ve Becao'nun yerine stoper bakarken Galatasaray da elden çıkarmayı planladığı Victor Nelsson'un boşluğunu doldurmak için girişimlerini sürdürüyor.