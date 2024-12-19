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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig'de büyük bir çekişme içinde olan ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin,sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Devre ara transfer dönemi resmi olarak başlamadan kılıçlar çekilmeye başlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Takvim'in haberine göre, Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında stoper hattına takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Fenerbahçe, sakatlanan Oosterwolde ve Becao'nun yerine stoper bakarken Galatasaray da elden çıkarmayı planladığı Victor Nelsson'un boşluğunu doldurmak için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki isim Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Skriniar için iki kulüp de kiralama teklifi yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Tecrübeli oyuncunun 5 büyük ligden teklif beklediği aksi durumda ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifini değerlendireceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Başarılı savunmacının devre arasında kesin kararını vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Slovak stoper, gol veya asist üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!

Slovak Milli Takımı'nda 77 kez forma giyen Skriniar, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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