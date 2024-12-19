TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya!
Trendyol Süper Lig'de büyük bir çekişme içinde olan ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin,sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB GS spor haberi)
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki isim Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar...
Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Skriniar için iki kulüp de kiralama teklifi yaptı.
Tecrübeli oyuncunun 5 büyük ligden teklif beklediği aksi durumda ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifini değerlendireceği belirtildi.
Başarılı savunmacının devre arasında kesin kararını vermesi bekleniyor.
Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Slovak stoper, gol veya asist üretemedi.
Slovak Milli Takımı'nda 77 kez forma giyen Skriniar, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Yıldız oyuncunun kulübü PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
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