TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi

Fenerbahçe'de savunma hattı alarm veriyor. Başakşehir maçında sakatlanan Becao'nun sezonu kapatmasının ardından, Samet Akaydin'in de formsuz olması stoperde alternatifleri azalttı.

Çağlar, Djiku ve 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek, elde kalan stoperler oldu. Teknik direktör Mourinho, bu gelişmeler üzerine maliyeti nedeniyle yaz transfer dönemi için düşünülen Merih Demiral'ın acilen takıma katılmasını talep etti.