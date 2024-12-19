TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmada yaşanan sorunların ardından gözünü stoper takviyesine çevirdi. Sarı lacivertlilerde Becao sezonu kapattı, Samet Akaydin ise formsuz. Bu doğrultuda kurmaylar, milli futbolcu Merih Demiral için kulübü Al-Ahli'ye flaş bir teklif yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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YARI YARIYA ÖDEYELİM
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen 26 yaşındaki milli stoper, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de yıllık 10 milyon Euro kazanıyor.
Mourinho'nun talebi doğrultusunda harekete geçen Mario Branco da sözleşmesi 2026'da bitecek Demiral için Suudi ekibiyle kıran kırana bir pazarlığa girişti.
Branco'nun tecrübeli yıldızın maaşını yarı yarıya ödemeyi teklif ettiği ve satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme konusunda bastırdığı öğrenildi.
Al- Ahli'nin de bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, orta bir yol bulunmaya çalışıldığı bildirildi.
Merih Demiral, bu sezon Al-Ahli'de 18 maçta boy gösterirken, 1 gol kaydetti.
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