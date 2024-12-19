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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi

TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmada yaşanan sorunların ardından gözünü stoper takviyesine çevirdi. Sarı lacivertlilerde Becao sezonu kapattı, Samet Akaydin ise formsuz. Bu doğrultuda kurmaylar, milli futbolcu Merih Demiral için kulübü Al-Ahli'ye flaş bir teklif yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi

Fenerbahçe'de savunma hattı alarm veriyor. Başakşehir maçında sakatlanan Becao'nun sezonu kapatmasının ardından, Samet Akaydin'in de formsuz olması stoperde alternatifleri azalttı.

TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi

Çağlar, Djiku ve 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek, elde kalan stoperler oldu. Teknik direktör Mourinho, bu gelişmeler üzerine maliyeti nedeniyle yaz transfer dönemi için düşünülen Merih Demiral'ın acilen takıma katılmasını talep etti.

TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi

Sezon sonu gerçekleşmesi beklenen Merih transferinin stoperdeki büyük kriz sonrasında ara transferde gerçekleşmesi an meselesi.

TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi

YARI YARIYA ÖDEYELİM

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen 26 yaşındaki milli stoper, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de yıllık 10 milyon Euro kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi

Mourinho'nun talebi doğrultusunda harekete geçen Mario Branco da sözleşmesi 2026'da bitecek Demiral için Suudi ekibiyle kıran kırana bir pazarlığa girişti.

TRANSFER HABERLERİ: Acil Merih hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin ödeme teklifi

Branco'nun tecrübeli yıldızın maaşını yarı yarıya ödemeyi teklif ettiği ve satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme konusunda bastırdığı öğrenildi.

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