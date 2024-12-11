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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU ÖZET) Fenerbahçe taraftarı önünde yıkıldı!

Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU ÖZET) Fenerbahçe taraftarı önünde yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. İşte maçın golleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 20:22 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 20:40
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Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU ÖZET) Fenerbahçe taraftarı önünde yıkıldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çaldı. Irfan Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlendi.

Mücadelenin ilk yarısında maçın hakimi konuk Athletic Bilbao oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanyol ekibi, 5'inci dakikada Inaki Williams'ı n golüyle öne geçti. Golün ardından konuk ekip topa daha çok sahip olurken, Fenerbahçe ilk yarıda isabetli şut atamadı. 45'inci dakikada yeniden sahneye çıkan Inaki Williams, sağ çaprazdan attığı şık golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

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Mücadelede ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. Fenerbahçe, En Nesryi, Maximin ve Dzeko ile gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç çıkmadı. Konuk ekip ise Sancet ve Bereguer ile gol pozisyonlara girse de skoru değiştiremedi. Fenerbahçe'de Mert Müldür, 69'uncu dakikada Inaki Williams'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

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BAKAN BAK, HACIOSMANOĞLU VE CEFERIN MAÇI STADYUMDAN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin mücadeleyi izlemek için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Bu isimler Fenerbahçe – Athletic Bilbao maçını protokol tribününden takip etti.

ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelenin ikinci yarısında başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Karşılaşmada 2-0 devam ederken, sahadaki oyuna tepkiler gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetim kurulu aleyhine uzun süre tezahüratlarda bulundu. Başkan Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, eski başkan ve geçtiğimiz seçimde başkan adayı olan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu.

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İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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