Fenerbahçe tribünlerinden Aziz Yıldırım tezahüratı!

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao karşısında 2-0 geriye düşmesi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar 75. dakikada Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunarak Başkan Ali Koç'u protesto etti.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE AZİZ YILDIRIM - ALİ KOÇ BÖLÜNMESİ
Tribünlerde Aziz Yıldırım tezahüratlarının yükselmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar kendi içinde bölünme yaşadı. Tribünlerde Aziz Yıldırım'ı savunanlar Ali Koç'u savunanlara "Paralı köpekler" diyerek tepki gösterdi.