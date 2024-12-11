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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe tribünlerinden Aziz Yıldırım tezahüratı!

Fenerbahçe tribünlerinden Aziz Yıldırım tezahüratı!

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao karşısında 2-0 geriye düşmesi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar 75. dakikada Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunarak Başkan Ali Koç'u protesto etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 20:07 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 20:18
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Fenerbahçe tribünlerinden Aziz Yıldırım tezahüratı!

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao karşısında 2-0 geriye düşmesi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar 75. dakikada Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunarak Başkan Ali Koç'u protesto etti.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE AZİZ YILDIRIM - ALİ KOÇ BÖLÜNMESİ

Tribünlerde Aziz Yıldırım tezahüratlarının yükselmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar kendi içinde bölünme yaşadı. Tribünlerde Aziz Yıldırım'ı savunanlar Ali Koç'u savunanlara "Paralı köpekler" diyerek tepki gösterdi.

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