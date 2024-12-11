Samet Akaydin'den büyük hata! Fenerbahçe taraftarından tepki

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.
Samet Akaydin'in 5. dakikada kaleciye geri pası kısa kaldı ve İspanyol ekibi Inaki Williams ile öne geçti.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ!
Fenerbahçe tribünleri golde büyük hata yapan Samet Akaydin'in ayağına top geldiğinde ıslıkla tepki gösterdi.
STADYUMDAN ANONS YAPILDI
Fenerbahçe'de Samet Akaydin'a gösterilen tepki sonrası stadyumdan "Lütfen her futbolcuyu destekleyelim" anonsu yapıldı.
İŞTE O GOL
Athletic Bilbao, Inaki Williams ile öne geçti. pic.twitter.com/NVQgTXobE2— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2024