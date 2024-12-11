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Haberler Fenerbahçe Samet Akaydin'den büyük hata! Fenerbahçe taraftarından tepki

Samet Akaydin'den büyük hata! Fenerbahçe taraftarından tepki

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İspayol ekibi 5. dakikada Inaki Williams'ın attığı golle öne geçti. Sarı lacivertlilerde savunma oyuncusu Samet Akaydin golde büyük hata yaparken Fenerbahçe tribünleri oyuncuya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 18:42 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 19:11
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Samet Akaydin'den büyük hata! Fenerbahçe taraftarından tepki

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Samet Akaydin'in 5. dakikada kaleciye geri pası kısa kaldı ve İspanyol ekibi Inaki Williams ile öne geçti.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ!

Fenerbahçe tribünleri golde büyük hata yapan Samet Akaydin'in ayağına top geldiğinde ıslıkla tepki gösterdi.

STADYUMDAN ANONS YAPILDI

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'a gösterilen tepki sonrası stadyumdan "Lütfen her futbolcuyu destekleyelim" anonsu yapıldı.

İŞTE O GOL

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