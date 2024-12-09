TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak kısa süre önce ezeli rakipleri Galatasaray'ın gündeminde olan o yıldızı kadrosuna katabileceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
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Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan ocak ayında ayrılmayı planlayan Nicola Zalweski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını ileri sürdü.
Haberde; Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği, Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendirmek istediği bilgisi paylaşıldı.
Galatasaray, sezon başında Zalewski'yi transfer etmek için büyük çaba sarf etmiş ancak başarılı olamamıştı.
Fenerbahçe'nin bu transferle hem kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediği hem de ezeli rakibine çalım atmak istediği belirtildi.
Jose Mourinho tarafından Roma'da A takıma alınan Zalewski, Portekizliyi 'baba' figürü olarak görüyor. Zalewski'nin teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
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