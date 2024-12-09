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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak kısa süre önce ezeli rakipleri Galatasaray'ın gündeminde olan o yıldızı kadrosuna katabileceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

Kanarya'da bu mağlubiyetin ardından eksik görülen mevkiler için transfer çalışmaları büyük bir hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

Son olarak Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan ocak ayında ayrılmayı planlayan Nicola Zalweski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını ileri sürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

Haberde; Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği, Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendirmek istediği bilgisi paylaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

Galatasaray, sezon başında Zalewski'yi transfer etmek için büyük çaba sarf etmiş ancak başarılı olamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

Fenerbahçe'nin bu transferle hem kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediği hem de ezeli rakibine çalım atmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın

Jose Mourinho tarafından Roma'da A takıma alınan Zalewski, Portekizliyi 'baba' figürü olarak görüyor. Zalewski'nin teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

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