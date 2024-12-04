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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Davinson Sanchez atılmalıydı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Davinson Sanchez atılmalıydı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı televizyon programında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ifadelerine yanıt verdi. Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi gerektiğini örnek gösteren Ilıcalı, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika FB GS spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 23:49 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 00:03
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Davinson Sanchez atılmalıydı

A Spor'da katıldığı programda Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ifadelerine yanıt verdi. Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi gerektiğini örnek gösteren Ilıcalı, çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU HAKEM OPERASYON İÇİN Mİ..."

Galatasaray Başkanı'nın "Üzerimize oyunlar oynanıyor, hakem emirli bir şekilde geldi" ifadelerini isterseniz bir kere daha hatırlayalım. Davinson Sanchez, Galatasaray - Eyüpspor maçında yüzde yüz bir şekilde sarı karttan en kötü ikinci sarı karttan atılmalı mıydı, değil miydi? Hepimiz hemfikiriz bu konuda. Galatasaray'ın 50. dakikada 10 kişi kalması gerekiyordu. İkincisi bir penaltı pozisyonu var bütün hakemler hemfikir. İki tane net pozisyon var, yüzde yüz. Burada tartışması gerekilen bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Şimdi, bu hakem Galatasaray'a operasyon için mi oraya gitmiş oluyor?

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