FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferi bitiyor! İşte o tarih

Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Ryan Babel ise arkadaşı için "5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Onun gibi bir oyuncu Avrupa'da olmalı. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, bu transferi bu hafta ya da en geç Beşiktaş derbisi öncesi bitirmeyi hedefliyor.