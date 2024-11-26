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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferi bitiyor! İşte o tarih

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferi bitiyor! İşte o tarih

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Anderson Talisca için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertli taraftarların Brezilyalı yıldız için heyecanlı bekleyişi sürerken, Talisca transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 10:02
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Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Bu hafta içinde...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Bu hafta içinde...

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi Anderson Talisca...

Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Bu hafta içinde...

Yönetim, sezon başında da gündeme gelen Brezilyalı yıldız ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Bu hafta içinde...

Al-Nassr'ın da oyuncunun ayrılığına onay verdiği ve Fenerbahçe ile ödeme planı üzerinde görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Bu hafta içinde...

Fenerbahçe'ye transferi için gün sayan Anderson Talisca'dan da sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Bu hafta içinde...

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen hücum oyuncusu, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcuları Becao ve Fred'i takibe alarak taraftara yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Bu hafta içinde...

Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Ryan Babel ise arkadaşı için "5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Onun gibi bir oyuncu Avrupa'da olmalı. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Bu hafta içinde...

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, bu transferi bu hafta ya da en geç Beşiktaş derbisi öncesi bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Bu hafta içinde...

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maçta forma giydi.

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