FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferi bitiyor! İşte o tarih
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Anderson Talisca için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertli taraftarların Brezilyalı yıldız için heyecanlı bekleyişi sürerken, Talisca transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Al-Nassr'ın da oyuncunun ayrılığına onay verdiği ve Fenerbahçe ile ödeme planı üzerinde görüştüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'ye transferi için gün sayan Anderson Talisca'dan da sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.
Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen hücum oyuncusu, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcuları Becao ve Fred'i takibe alarak taraftara yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Ryan Babel ise arkadaşı için "5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Onun gibi bir oyuncu Avrupa'da olmalı. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, bu transferi bu hafta ya da en geç Beşiktaş derbisi öncesi bitirmeyi hedefliyor.
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maçta forma giydi.
Brezilyalı yıldız, 8 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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