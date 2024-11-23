Kayserispor 2-6 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya Kayseri'ye gol oldu yağdı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Kayserispor'u 6-2 mağlup etti.

Sarı lacivertlilere 3 puanı getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Tadic, 15, 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada Youssef En Nesyri ve 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Kayserispor'un golleri 43. dakikada Alexander Djiku(kendi kalesine) ve 56. dakikada Dimitrios Kolovetsios'tan geldi.

Puanını 29'a yükselten Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Oğuz Aydın; bu sezon Süper Lig'deki ilk gollerini Kayserispor'a karşı kaydetti.

OĞUZ AYDIN İLK KEZ 11'DE

Sezon öncesi takıma dahil olan Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla ilk kez Süper Lig'de 11 başladı. Milli maç arasında Rus takımı Zenit ile oynanan hazırlık maçında sahaya 11'de çıkan Oğuz, bu sezon ligde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 mücadelede süre aldı.

KOSTIC SİFTAH YAPTI!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Filip Kostic, sarı lacivertli forma altında ilk golünü kaydetti.

MERT HAKAN YANDAŞ VE SAMET AKAYDİN, 2. KEZ 11'DE

Sarı-lacivertlilerin Sivasspor ile oynadığı maçta 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, üst üste 2. kez 11'de forma şansı buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 7 müsabakada forma giyen Mert Hakan, bu sezon Süper Lig'de 7. kez sarı-lacivertli formayı terletti. Savunma oyuncusu Samet Akaydin de Sivasspor mücadelesinin ardından yine 11'de başladı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 3. maçında görev aldı.