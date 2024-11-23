FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Haklılar, tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık. Onların 2 haftaları, bizimse hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet..."

"SAMET, MERT HAKAN, OĞUZ AYDIN GİBİ OYUNCULARI MENTAL OLARAK NASIL HAZIR TUTUYORSUNUZ?"

"Bu onların sorumlulukları. Çok iyi idman yapıyorlar. Bizler onlara iyi idman hazırlıyoruz ama onlar da çalışıyor. Haklarını teslim etmek gerekiyor. İyi çalışıyorlar. Bazen üzgün hissediyorum oynatamadığım için. Oynadıkları zaman da iyi oynuyorlar. Cenk Tosun, Becao da çok iyi çalışıyor. Çok çalışmak bizim inancımız. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci'ye teşekkür etmek istiyorum ama bana şunu dedi, 'Beni götürün, kulübede olayayım, gerekirse 10-15 dakika risk alabilirim.' dedi. İhtiyacımız olmadı ama takıma yardım isteği nedeniyle teşekkür ederim."

TALISCA TRANSFERİ HAKKINDA

Talisca transferi hakkında konuşan Jose Mourinho: "Hiçbir şey bilmiyorum. Oyuncularımdan mutluyum." ifadelerini kullandı.