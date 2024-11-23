  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho galibiyetin ardından Anderson Talisca hakkında konuştu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 18:34 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 18:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Haklılar, tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık. Onların 2 haftaları, bizimse hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet..."

"SAMET, MERT HAKAN, OĞUZ AYDIN GİBİ OYUNCULARI MENTAL OLARAK NASIL HAZIR TUTUYORSUNUZ?"

"Bu onların sorumlulukları. Çok iyi idman yapıyorlar. Bizler onlara iyi idman hazırlıyoruz ama onlar da çalışıyor. Haklarını teslim etmek gerekiyor. İyi çalışıyorlar. Bazen üzgün hissediyorum oynatamadığım için. Oynadıkları zaman da iyi oynuyorlar. Cenk Tosun, Becao da çok iyi çalışıyor. Çok çalışmak bizim inancımız. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci'ye teşekkür etmek istiyorum ama bana şunu dedi, 'Beni götürün, kulübede olayayım, gerekirse 10-15 dakika risk alabilirim.' dedi. İhtiyacımız olmadı ama takıma yardım isteği nedeniyle teşekkür ederim."

TALISCA TRANSFERİ HAKKINDA

Talisca transferi hakkında konuşan Jose Mourinho: "Hiçbir şey bilmiyorum. Oyuncularımdan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk Metehan Baltacı kararını açıkladı!
Napoli'den G.Saray'a kötü haber!
DİĞER
SON DAKİKA: Fırtına Onuachu'dan vazgeçemiyor! Beşiktaş'ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor'dan kanca...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe Kayseri'ye gol oldu yağdı!
Dzeko sezonun golünü atıyordu, direğe takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oğuz Aydın: Sabrettim oynamaya hazırdım Oğuz Aydın: Sabrettim oynamaya hazırdım 18:41
Okan Buruk Metehan Baltacı kararını açıkladı! Okan Buruk Metehan Baltacı kararını açıkladı! 18:39
Mourinho'dan Talisca açıklaması! Mourinho'dan Talisca açıklaması! 18:33
Dzeko sezonun golünü atıyordu, direğe takıldı! Dzeko sezonun golünü atıyordu, direğe takıldı! 18:17
G.Saray'dan F.Bahçe'ye penaltı göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye penaltı göndermesi! 18:05
Gaziantep FK farklı kazandı! Gaziantep FK farklı kazandı! 17:58
Daha Eski
F.Bahçe Kayseri'ye gol oldu yağdı! F.Bahçe Kayseri'ye gol oldu yağdı! 17:58
Bodrum FK - G.Saray | 11'ler açıklandı! Bodrum FK - G.Saray | 11'ler açıklandı! 17:49
Chelsea zirveyi takibi sürdürdü! Chelsea zirveyi takibi sürdürdü! 17:36
Mert Hakan'a yabancı madde isabet etti! Mert Hakan'a yabancı madde isabet etti! 16:59
Oğuz Aydın bir ilki başardı! Oğuz Aydın bir ilki başardı! 16:58
Kayseri'de penaltı kararı! Kayseri'de penaltı kararı! 16:14