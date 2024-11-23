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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: Ders çıkaracağımız bir 20 dakikalık bir bölüm var

Mert Hakan Yandaş: Ders çıkaracağımız bir 20 dakikalık bir bölüm var

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 19:04
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Mert Hakan Yandaş: Ders çıkaracağımız bir 20 dakikalık bir bölüm var

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN AÇIKLAMALARI

"Oyuna müthiş başladık. Meyvelerini de aldık. 3-0'dan sonra bize yakışmayan konsantrasyon eksikliği yaşadık. Pas hataları ve gol geldi. Başımıza iş açtık. İçeride de hocamız söyledi ne yapmamız gerektiğini ama ikinci yarıya da kötü başladık. Doğru oynayınca, mücadele edip koştuğunuz sürece bu skorlar bizim için normal olmadı. Ders çıkaracağımız bir 20 dakikalık bölüm var. Ondan ders çıkartıp önümüzdeki haftaya bakacağız. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

"İki haftadır oynuyorum, iki asistle süsledim. Çalışmaya devam ediyorum. Bu camiaya hizmet etmek için buradayım. İyi oynadığımı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder."

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