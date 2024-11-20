FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho sistemi 10'a göre kurdu! Geri sayıma geçildi...

Sezon başı teknik heyet tarafından Talisca transferi sistem sebebiyle veto edilmişti. Szymanski'yi göklere çıkaran Mourinho, elinde bu futbolcudan üç tane olsa orta sahayı üç Szymanski ile oluşturabileceğini ifade etmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre Talisca tarzı bir isim de katkı sağlayabilecek. Yönetim de bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu gelmek istiyor. Ancak kulübü ile ilgili olan bonservis konusu çözülmüş değil.







