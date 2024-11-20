FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho sistemi 10'a göre kurdu! Geri sayıma geçildi...
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Yönetimin bu noktada teknik direktör Jose Mourinho'ya tam yetki verdiği ve istediği oyuncuyu alacağı iddia edildi. Portekizli hoca da bu gelişme sonrası tüm planını o isme göre yaptı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler sezona başlarken daha defansif bir oyunu tercih etmişti. Rakibin üzerine gitmenin savunmasında çok fazla boşluklar oluşturması sebebiyle ikinci bölge oyunu daha çok kullanılmıştı.
Ancak bu duruma hem takım hem de taraftarlar tam olarak alışamadı. Özellikle sonuç alınamayan maçlar sonrası eleştiri daha fazla oldu.
Bu nedenle Manchester United maçıyla birlikte daha önde oynayan bir Fenerbahçe ortaya çıkamaya başladı. Bu durum, transfer çalışmalarına da yansıdı.
Sezon başı teknik heyet tarafından Talisca transferi sistem sebebiyle veto edilmişti. Szymanski'yi göklere çıkaran Mourinho, elinde bu futbolcudan üç tane olsa orta sahayı üç Szymanski ile oluşturabileceğini ifade etmişti.
Milliyet'te yer alan habere göre Talisca tarzı bir isim de katkı sağlayabilecek. Yönetim de bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu gelmek istiyor. Ancak kulübü ile ilgili olan bonservis konusu çözülmüş değil.
Oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan Al Nassr Kulübü'ne az bir bonservis bedeli vererek bu iş bitirilmek isteniyor.
TEK BAŞINA MAÇI ÇÖZEBİLECEK BİR OYUNCU
Talisca ise sistem ve oyun kilitlendiğinde bireysel yeteneği ile tek başına maçı çözebilecek bir oyuncu... Aynı zamanda tribünlere de heyecan katacak bir isim olacak.
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