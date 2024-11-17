  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Tadic ile 1 yıl daha

Tadic ile 1 yıl daha

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic’in bir yıl daha kalması isteniyor. Türkiye’yi ve F.Bahçe’yi çok seven tecrübeli yıldız da devam etmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tadic ile 1 yıl daha

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic'in bir yıl daha kalması amaçlanıyor. Sezon sonunda sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona erecek Tadic'le görüşmelerin başlayacağı ve kısa sürede resmiyete dökülmesinin hedeflendiği bildirildi. 35 yaşındaki yıldızın da bir yıl daha Türkiye'de ve Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı aktarıldı. Kısa sürede Fenerbahçe ile özdeşleşen Sırp futbolcunun mutlu olduğu, devam etme kararına yakın durduğu kaydedildi.

İSTİKRAR ABİDESİ

Fiziksel olarak herhangi bir sıkıntısı olmayan ve futbola bir süre daha devam etmek istediğini dile getiren 1988 doğumlu futbolcu, istikrar anlamında da takımın en iyisi konumunda. Geçen sezon başında geldiği sarı-lacivertli takımda sadece 1 maç kaçıran tecrübeli oyuncu, bu sezon da Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu. Bu sezon 19 resmi maçta 7 gol atıp, 7 asist yapan ve 14 gole direkt etki eden Dusan Tadic, bin 448 dakika sahada kaldı.

46 GOLE DİREKT ETKİ

Dusan Tadic, Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana tam 76 resmi müsabakada forma giydi. Tadic bu maçlarda 23 gol, 23 asistle 46 gole direkt etki etti. 5 bin 889 dakika sahada kalan Sırp yıldız Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi oldu. Tadic, hem İsmail Kartal'ın hem de Jose Mourinho'nun en fazla şans verdiği oyuncu konumunda.

Futbol kariyerinde son dönemlerine yaklaşan Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'na veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, bu zamana kadar 111 kez formasını giydiği milli takımında 23 gol attı, 40 asist yaptı.

En-Nesyri'ye flaş talip! İspanya'ya geri dönebilir
G.Saray krizi fırsata çevirdi!
DİĞER
Arda Güler, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur Zirvesi'nde ne konuştu?
Azerbaycan'da transfer görüşmesi! Hatipoğlu...
Dzeko'yla tamam Tadic'le devam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 07:46
Bellamy'den penaltı sözleri! Bellamy'den penaltı sözleri! 01:34
Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk! Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk! 01:05
Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! 01:05
Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! 01:05
Türkiye, A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte ihtimaller... Türkiye, A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte ihtimaller... 01:05
Daha Eski
Tayfur Bingöl geri mi dönüyor? Tayfur Bingöl geri mi dönüyor? 01:05
Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... 01:05
G.Saray'da gole "yabancılar" G.Saray'da gole "yabancılar" 01:05
F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! 01:05
"Sana saygı duymayacaklar" "Sana saygı duymayacaklar" 01:05
G.Saray'a Arias'tan kötü haber! G.Saray'a Arias'tan kötü haber! 01:05