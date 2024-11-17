Tadic ile 1 yıl daha

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic'in bir yıl daha kalması amaçlanıyor. Sezon sonunda sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona erecek Tadic'le görüşmelerin başlayacağı ve kısa sürede resmiyete dökülmesinin hedeflendiği bildirildi. 35 yaşındaki yıldızın da bir yıl daha Türkiye'de ve Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı aktarıldı. Kısa sürede Fenerbahçe ile özdeşleşen Sırp futbolcunun mutlu olduğu, devam etme kararına yakın durduğu kaydedildi.

İSTİKRAR ABİDESİ

Fiziksel olarak herhangi bir sıkıntısı olmayan ve futbola bir süre daha devam etmek istediğini dile getiren 1988 doğumlu futbolcu, istikrar anlamında da takımın en iyisi konumunda. Geçen sezon başında geldiği sarı-lacivertli takımda sadece 1 maç kaçıran tecrübeli oyuncu, bu sezon da Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu. Bu sezon 19 resmi maçta 7 gol atıp, 7 asist yapan ve 14 gole direkt etki eden Dusan Tadic, bin 448 dakika sahada kaldı.

46 GOLE DİREKT ETKİ

Dusan Tadic, Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana tam 76 resmi müsabakada forma giydi. Tadic bu maçlarda 23 gol, 23 asistle 46 gole direkt etki etti. 5 bin 889 dakika sahada kalan Sırp yıldız Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi oldu. Tadic, hem İsmail Kartal'ın hem de Jose Mourinho'nun en fazla şans verdiği oyuncu konumunda.

Futbol kariyerinde son dönemlerine yaklaşan Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'na veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, bu zamana kadar 111 kez formasını giydiği milli takımında 23 gol attı, 40 asist yaptı.