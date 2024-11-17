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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun o transfer sorusuna vermiş olduğu yanıt gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 10:11
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe sezona teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Kanarya ligde 26 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 31 puanın ardından 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 puanla 21. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Fenerbahçe bu nedenle devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Kanarya'da gündeme gelen oyunculardan birisi de Anderson Talisca.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Son olarak Brezilyalı yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Talisca, Al-Nassr taraftarlarıyla katıldığı buluşmada Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Eğlenceli bir toplantı sırasında bir Suudi taraftar Anderson Talisca'ya, "Mourinho'nun takımına gidecek misin?" diye sordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!

Brezilyalı oyuncu da, "Ben burada iyiyim. Neden gideyim" cevabını verdi.

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