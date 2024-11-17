FENERBAHÇE HABERLERİ | Anderson Talisca'dan transfer sorusuna olay yanıt!
Adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun o transfer sorusuna vermiş olduğu yanıt gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
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Fenerbahçe bu nedenle devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı.
Kanarya'da gündeme gelen oyunculardan birisi de Anderson Talisca.
Son olarak Brezilyalı yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Talisca, Al-Nassr taraftarlarıyla katıldığı buluşmada Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Eğlenceli bir toplantı sırasında bir Suudi taraftar Anderson Talisca'ya, "Mourinho'nun takımına gidecek misin?" diye sordu.
Brezilyalı oyuncu da, "Ben burada iyiyim. Neden gideyim" cevabını verdi.
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