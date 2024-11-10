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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: Bu bizi çok yıprattı!

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: Bu bizi çok yıprattı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör görevinde bulunan Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 18:39
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Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: Bu bizi çok yıprattı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör görevinde bulunan Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

İŞTE ZEKİ MURAT GÖLE'NİN AÇIKLAMALARI:

Sivasspor iyi bir takım. İyi bir çıkış yakaladılar. Son 3 maçlarını kazandılar ve bunu da yaparken geriden gelip kazandılar. 17 puanın 12'sini geriden gelip kazandılar, bu çok önemli. Fiziksel kapasitesi yüksek bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Kontratak futboluna uygun birçok futbolcuya sahipler. Uzun top tercihi yapan bir takım, ikinci toplar önemli.

Bunları ne kadar toplayabilirsek o kadar maça hakim olacağız. 3 oyuncumuz eksik. Sakatlıklarla uğraşıyoruz. Bir haftada 3. maça çıkacağız. Bunların 2'si yoğun deplasman maçları oldu. Bu bizi çok yıprattı. Bugün reaksiyon verme zamanı. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini inşallah en iyi şekilde sergileyeceğiz. Taraftar desteği çok önemli bizim için, inşallah onlara güzel bir galibiyet vereceğiz."

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