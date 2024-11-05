Dzeko varsa sorun yok

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu sergilediği performans ve attığı gollerle futbolseverlere gösteriyor. Sezon başında ayrılacağı konuşulan ancak takımda kalıp sarı-lacivertlilerin lideri olmaya devam eden 38 yaşındaki süper star, Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor. Sezona fırtına gibi başlangıç yapan Dzeko, durmak bilmiyor, oyuna yedek başlayıp, sonradan girse bile skor katkısı yapmayı başarıyor.

BİN 87 DAKİKADA 11 GOL

Trabzonspor deplasmanına yedek kulübesinde başlayan Dzeko, oyuna ikinci yarı girdi ve takımının ikinci golünü kaydetti. Bununla da yetinmedi, Amrabat'ın attığı golde harika alan boşalttı ve Fenerbahçe'nin üç puanı almasındaki mimarlardan biri oldu. Bu sezon ligdeki 10 maçta 7 kez ağları sarsan Dzeko, Fenerbahçe'nin kazandığı 23 puanın 16'sına direkt katkı sağladı. Dzeko, ayrıca tüm kulvarlarda bin 87 dakika süre aldı ve 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi.