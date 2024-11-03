  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli ekibin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu sosyal medya hesabından önce paylaştı sonra paylaşımını sildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 00:41 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 01:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımında "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi" ifadelerini kullanan Jose Mourinho, daha sonra bu paylaşımını sildi.

İşte Mourinho'nun o paylaşımı...

"INSTAGRAM'A KOYACAĞIM" DEMİŞTİ

Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" şeklinde konuşmuştu.

F.Bahçe'den flaş açıklama: Trabzon'un golü verilmedi!
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler!
DİĞER
ATV’nin yeni dizisi "Can Borcu" yürekleri titretecek!
CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
"Futbolun adaleti olmayınca..."
Derbinin kazananı F.Bahçe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter zirve takibinde Inter zirve takibinde 00:53
Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! 00:38
ManU ile Chelsea yenişemedi! ManU ile Chelsea yenişemedi! 23:11
Iğdır evinde A.Gücü'nü yendi! Iğdır evinde A.Gücü'nü yendi! 23:05
F.Bahçe'den flaş açıklama: Trabzon'un golü verilmedi! F.Bahçe'den flaş açıklama: Trabzon'un golü verilmedi! 23:01
F.Bahçe'ye evinde Aliağa şoku! F.Bahçe'ye evinde Aliağa şoku! 22:48
Daha Eski
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 22:30
Okay: Bu şekilde yenilmek üzücü! Okay: Bu şekilde yenilmek üzücü! 22:14
"Bale yapmıyoruz" "Bale yapmıyoruz" 22:11
"Bu güzel şehir için..." "Bu güzel şehir için..." 22:11
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! 21:56
Barcelona evinde hata yapmadı! Barcelona evinde hata yapmadı! 21:53