Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımında "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi" ifadelerini kullanan Jose Mourinho, daha sonra bu paylaşımını sildi.

İşte Mourinho'nun o paylaşımı...

"INSTAGRAM'A KOYACAĞIM" DEMİŞTİ

Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" şeklinde konuşmuştu.