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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan flaş bir ayrılık gerçekleşebilir. Avusturya ekibinin, Sarı lacivertlilerin yıldızı için 7 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 10:15
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Mert Müldür ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

Avusturya medyasındaki haberlere göre Salzburg, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

Takvim'de yer alan habere göe Salzburg'un devre arası transfer döneminde 7 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

Mert Müldür bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol atamazken 1 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

31 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcunun 2 golü bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

Fenerbahçe yönetimi, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Mert Müldür'ün satışını şimdilik düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

Ancak devre arası bek takviyesi gelirse teklif masaya yatırılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

1999 doğumlu futbolcu, sağ bek mevkisinin yanı sıra stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

Milli futbolcu kariyerinde Sassuolo ve Rapid Wien'de forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!

İtalya ekibi Sassuolo'da toplamda 90 maça çıkan Mert Müldür, 2 gol 2 asiste imza attı.

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