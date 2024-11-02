TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan flaş bir ayrılık gerçekleşebilir. Avusturya ekibinin, Sarı lacivertlilerin yıldızı için 7 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Mert Müldür bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı.
25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol atamazken 1 asiste imza attı.
31 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcunun 2 golü bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Mert Müldür'ün satışını şimdilik düşünmüyor.
Ancak devre arası bek takviyesi gelirse teklif masaya yatırılacak.
1999 doğumlu futbolcu, sağ bek mevkisinin yanı sıra stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor.
Milli futbolcu kariyerinde Sassuolo ve Rapid Wien'de forma giydi.
İtalya ekibi Sassuolo'da toplamda 90 maça çıkan Mert Müldür, 2 gol 2 asiste imza attı.
25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro.
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