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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu

Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen ve Fenerbahçe'de beklediği süreleri alamayan Oğuz Aydın ayrılık kararı almıştı. Yıldız oyuncu Jose Mourinho'nun son dönemlerdeki tutumu nedeniyle fikir değiştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 09:15
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu

Sezon başında çok uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almasına rağmen 6 milyon Euro karşılığında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Oğuz Aydın'ın transferi büyük ses getirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu

Ancak genç yıldızın performansı şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı görüşmede devre arası için ayrılık talebinde bulunan Oğuz'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu

Son dönemde Mourinho idmanlarda milli futbolcuyla yakından ilgilenmeye başlamış ve son oynanan Bodrumspor maçında 21 dakika forma vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu

Takvim'de yer alan habere göre; Oğuz Aydın'ın bu gelişmeler sonrasında ayrılık kararını yeniden gözden geçirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu

Genç oyuncunun oynama sürelerinin artması halinde takımda kalmaya yönelik adım atabileceği belirtiliyor.

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