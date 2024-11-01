FENERBAHÇE HABERLERİ - Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu

Sezon başında çok uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almasına rağmen 6 milyon Euro karşılığında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Oğuz Aydın'ın transferi büyük ses getirmişti.

Ancak genç yıldızın performansı şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.