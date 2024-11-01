FENERBAHÇE HABERLERİ - Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu
Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen ve Fenerbahçe'de beklediği süreleri alamayan Oğuz Aydın ayrılık kararı almıştı. Yıldız oyuncu Jose Mourinho'nun son dönemlerdeki tutumu nedeniyle fikir değiştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Son dönemde Mourinho idmanlarda milli futbolcuyla yakından ilgilenmeye başlamış ve son oynanan Bodrumspor maçında 21 dakika forma vermişti.
Takvim'de yer alan habere göre; Oğuz Aydın'ın bu gelişmeler sonrasında ayrılık kararını yeniden gözden geçirdiği öğrenildi.
Genç oyuncunun oynama sürelerinin artması halinde takımda kalmaya yönelik adım atabileceği belirtiliyor.
Piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Oğuz Aydın'un Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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