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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde almak için çaba gösterdiği ancak transferi ocak ayına kalan Cristian Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan habere göre, Boca Juniors'ın o şartını Fenerbahçe'nin kabul etmesi halinde Medina'nın transferine onay vereceği belirtildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 13:43
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Cristian Medina ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Sarı lacivertliler yaklaşık 6 aydır Medina'nın kulübü Boca Juniors'ı ikna etmek için uğraş veriyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Ve Kanarya'nın, 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Konuya dair gelişmeleri ise Arjantin basınından Tycsports duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün, Tycsports'tan derlediği, Medina ile ilgili yapılan haberde; Boca Juniors'ın, Fenerbahçe'nin ödeme planında değişikliğe gitmesi halinde sarı lacivertlilerin teklifini kabul edeceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Boca Juniors idarecilerinin, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği ancak koşulların değişmediği takdirde transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Boca'nın, Fenerbahçe'nin ödeme vadelerini kısaltmasını beklediği ve yapılan 15 milyon Dolar'lık bonservis teklifini kabul ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Ancak sarı lacivertlilerin, Medina'nın bonservisinin ilk taksiti olan 2.8 milyon Dolar'lık bölümü 2026 yılının nisan ayında ödemek istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Bu durumun Arjantin ekibinin 2025 yılında hiç ödeme alamamasına sebep olacağı ifade edildi. Boca'nın ayrıca Fenerbahçe'den revize beklediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Cristian Medina bu sezon toplam 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var

Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.

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