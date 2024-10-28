TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'da mutlu sona yakın! Ancak Boca Juniors'ın bir şartı var
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde almak için çaba gösterdiği ancak transferi ocak ayına kalan Cristian Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan habere göre, Boca Juniors'ın o şartını Fenerbahçe'nin kabul etmesi halinde Medina'nın transferine onay vereceği belirtildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Konuya dair gelişmeleri ise Arjantin basınından Tycsports duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün, Tycsports'tan derlediği, Medina ile ilgili yapılan haberde; Boca Juniors'ın, Fenerbahçe'nin ödeme planında değişikliğe gitmesi halinde sarı lacivertlilerin teklifini kabul edeceği belirtildi.
Boca Juniors idarecilerinin, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği ancak koşulların değişmediği takdirde transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.
Boca'nın, Fenerbahçe'nin ödeme vadelerini kısaltmasını beklediği ve yapılan 15 milyon Dolar'lık bonservis teklifini kabul ettiği kaydedildi.
Ancak sarı lacivertlilerin, Medina'nın bonservisinin ilk taksiti olan 2.8 milyon Dolar'lık bölümü 2026 yılının nisan ayında ödemek istediği vurgulandı.
Bu durumun Arjantin ekibinin 2025 yılında hiç ödeme alamamasına sebep olacağı ifade edildi. Boca'nın ayrıca Fenerbahçe'den revize beklediği aktarıldı.
Cristian Medina bu sezon toplam 30 maça çıktı.
Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.
1.76 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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