En-Nesyri coştu bir kere

Bodrum FK'yı evinde mağlup eden Fenerbahçe'de Youssef En- Nesyri sahneye çıktı. Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşayan Faslı forvet, hava toplarındaki başarısını sürdürdü. Sarı- lacivertli formayla 14. resmi maçında 3. golünü kaydeden En-Nesyri, 3 golü de kafa vuruşuyla buldu. Ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında, Avrupa Ligi'nde Manchester United maçında ve son olarak Bodrum FK önündeki golleri kafayla geldi.

ARKA ARKAYA GOLLER

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de ikinci haftada Göztepe maçından sonra girdiği gol orucunu da arka arkaya attığı gollerle bozdu. 27 yaşındaki yıldız, önce perşembe akşamı Manchester United'ı ardından da dün Bodrum FK'yı üzdü, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol buldu. Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en erken golünü Bodrum FK'ya atan Youssef En-Nesyri (14:30), sarı-lacivertlilerin ligde bulduğu iki kafa golünün de sahibi.

EN BÜYÜK F.BAHÇE

Galibiyeti oğlu Can Kahveci ile kutlayan İrfan Can Kahveci, neşeli bir röportaj verdi. İrfan Can, "Mutluyum, oğlumla el ele çıktım" derken oğlu Can Kahveci de babasıyla beraber "En büyük Fenerbahçe" mesajını verdi.

DZEKO'DAN UYARILAR

Maçta ikinci golü atan Edin Dzeko, "Maça iyi başladık. Amacımız önde basarak gol bulmaktı erkenden. İlk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Bunu ikinci yarıda yapabildik, skor 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi. Bana göre hala gelişmemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.