GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz Ada yolcusu...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği futbolla A Milli Takım'ın da vazgeçilmezi olan Barış Alper Yılmaz için İngilizler resmen devreye girdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe maçını Ada ekibinin temsilcileri tribünden takip etti. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 09:36
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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Son olarak yıldız oyuncu için harekete geçen kulüp İngiliz ekibi West Ham oldu.
Ada temsilcisinin, Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına gözlemci gönderdiği ortaya çıktı.
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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