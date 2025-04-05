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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz Ada yolcusu...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz Ada yolcusu...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği futbolla A Milli Takım'ın da vazgeçilmezi olan Barış Alper Yılmaz için İngilizler resmen devreye girdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe maçını Ada ekibinin temsilcileri tribünden takip etti. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 09:36
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz Ada yolcusu...

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz Ada yolcusu...

Son olarak yıldız oyuncu için harekete geçen kulüp İngiliz ekibi West Ham oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz Ada yolcusu...

Ada temsilcisinin, Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına gözlemci gönderdiği ortaya çıktı.

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