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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sezonu kapattı mı?

Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin beklenmedik sakatlığı ile birlikte moraller bozuldu. Samsunspor maçında sakatlanan oyuncunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun son durumu hakkında dikkat çeken bir iddia geldi. İşte son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:29
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Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sezonu kapattı mı?

Bir maç eksiğiyle Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Jayden Oosterwolde'den geldi.

Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sezonu kapattı mı?

Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sol diz ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sezonu kapattı mı?

OOSTERWOLDE SEZONU KAPATTI MI?

Fenerbahçe'nin Oosterwolde için yaptığı açıklamanın ardından oyuncunun sahalardan kaç ay uzak kalacağı merak konusu oldu. İşte Hollandalı futbolcunun sakatlığına dair detaylar...

Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sezonu kapattı mı?

Hürriyet'in aktardığı habere göre Jayden Oosterwolde'nin durumu ciddi.

Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sezonu kapattı mı?

HOLLANDA'DA AMELİYAT OLACAK |

Haberde başarılı futbolcunun önümüzdeki hafta ülkesi Hollanda'ya gidip operasyon geçireceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sezonu kapattı mı?

6-8 AY YOK

Jayden Oosterwolde'nin ameliyat sonrası sahalara dönüşünün 6-8 ayı bulacağı kaydedildi.

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