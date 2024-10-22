Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sezonu kapattı mı?
Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin beklenmedik sakatlığı ile birlikte moraller bozuldu. Samsunspor maçında sakatlanan oyuncunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun son durumu hakkında dikkat çeken bir iddia geldi. İşte son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sol diz ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği duyuruldu.
OOSTERWOLDE SEZONU KAPATTI MI?
Hürriyet'in aktardığı habere göre Jayden Oosterwolde'nin durumu ciddi.
HOLLANDA'DA AMELİYAT OLACAK |
Haberde başarılı futbolcunun önümüzdeki hafta ülkesi Hollanda'ya gidip operasyon geçireceği belirtildi.
6-8 AY YOK
Jayden Oosterwolde'nin ameliyat sonrası sahalara dönüşünün 6-8 ayı bulacağı kaydedildi.
Yine haberde Oosterwolde'nin sezonu kapattığı, en iyi ihtimalle ligin son döneminde takıma döneceği ifade edildi.
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