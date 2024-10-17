FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'den flaş zam talebi! İstediği rakam ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok bölgede görev yapan ve Avrupa'da talipleri olan 23 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe yönetiminden zam talep etti. İşte yıldız oyuncunun istediği rakam. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Fenerbahçe'de 850 bin Euro maaş alan Oosterwolde, Portekizli hoca ile yıldızını parlattı. 13 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Hollandalı yıldız, maaşının 1.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını istedi.
Yönetim, Ferdi Kadıoğlu gibi İngiltere hayali kuran genç oyuncunun teklifini değerlendirmeye alacağını iletti. Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Oosterwolde'yi daha hızlı bulan Mourinho, Çağlar Söyüncü, Bacao, Djiku gibi stoper oyuncuları olmasına rağmen Oosterwolde'yi önümüzdeki süreçte de bu bölgede oynatmaya devam edecek.
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Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde 13 resmi maçın tamamında görev yapan ve 1199 dakika sahada kalan Oosterwolde, İsmail Kartal yönetiminde 43 karşılaşmada 3164 dakika süre almıştı.
Hollandalı yetenek, bu maçlarda 2 kez de fileleri havalandırma başarısı göstermişti.
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