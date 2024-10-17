FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'den flaş zam talebi! İstediği rakam ortaya çıktı

Yönetim, Ferdi Kadıoğlu gibi İngiltere hayali kuran genç oyuncunun teklifini değerlendirmeye alacağını iletti. Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Oosterwolde'yi daha hızlı bulan Mourinho, Çağlar Söyüncü, Bacao, Djiku gibi stoper oyuncuları olmasına rağmen Oosterwolde'yi önümüzdeki süreçte de bu bölgede oynatmaya devam edecek.