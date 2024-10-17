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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'den flaş zam talebi! İstediği rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok bölgede görev yapan ve Avrupa'da talipleri olan 23 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe yönetiminden zam talep etti. İşte yıldız oyuncunun istediği rakam. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'den flaş zam talebi! İstediği rakam ortaya çıktı

Sarı-lacivertli takıma Ocak 2023'te 6 milyon Euro bonservis karşılığında Parma'dan gelen Jayden Oosterwolde, performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'den flaş zam talebi! İstediği rakam ortaya çıktı

Napoli, Roma, West Ham United gibi büyük takımlar, 23 yaşındaki sol beki takibe almış durumda. Sezon başında Hollandalı oyuncu, 15 milyon Euro'luk resmi teklif almış ancak teknik direktör Jose Mourinho, oyuncunun takımda kalmasını istediği için gelen teklifler reddedilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'den flaş zam talebi! İstediği rakam ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, hem sol bek hem de sol stoper olarak oynayabilen futbolcu için ocak ayında gelecek teklifler de değerlendirme dışında tutulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'den flaş zam talebi! İstediği rakam ortaya çıktı

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Fenerbahçe'de 850 bin Euro maaş alan Oosterwolde, Portekizli hoca ile yıldızını parlattı. 13 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Hollandalı yıldız, maaşının 1.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'den flaş zam talebi! İstediği rakam ortaya çıktı

Yönetim, Ferdi Kadıoğlu gibi İngiltere hayali kuran genç oyuncunun teklifini değerlendirmeye alacağını iletti. Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Oosterwolde'yi daha hızlı bulan Mourinho, Çağlar Söyüncü, Bacao, Djiku gibi stoper oyuncuları olmasına rağmen Oosterwolde'yi önümüzdeki süreçte de bu bölgede oynatmaya devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'den flaş zam talebi! İstediği rakam ortaya çıktı

43

Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde 13 resmi maçın tamamında görev yapan ve 1199 dakika sahada kalan Oosterwolde, İsmail Kartal yönetiminde 43 karşılaşmada 3164 dakika süre almıştı.

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