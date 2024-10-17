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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile oynadığı ve 4-2 kazandığı maçta millilerimizin ilk golünü kaydeden yıldız oyuncu, karşılaşma sonrası sarı-lacivertli takımın teknik direktör Jose Mourinho ile aralarında geçen diyalogu anlattı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 17:41 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 17:45
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FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, FB TV'de yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynadığı maçlarda kaydettiği gollerle galibiyetlerde önemli rol oynayan Kahveci hem performansını hem de milli arayı değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"MİLLİ ARA ÇOK VERİMLİ GEÇTİ"

Sözlerine ilk olarak milli arayı değerlendirerek başlayan İrfan Can Kahveci, "Milli ara hem takım için hem de benim için çok verimli geçti diyebilirim. Yani benim açımdan muhteşemdi. İki maçta da gol atmak çok güzeldi. Nitekim milli takımda iyi bir jenerasyonumuz var. Çok iyi uyum sağladık. Güzel gidiyoruz. İnşallah ileride de Dünya Kupası'na katılmak için elimizden geleni yapacağız. Zorlu zeminlerde oynadık, uzun yolculuklar yaptık ama sonucu güzel oldu" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİYDİK"

A Milli Takım'ın, Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda ile oynadığı müsabaka için ise milli futbolcu, "Açıkçası hala belimde ağrılar var diyebilirim. Zemin taş gibiydi. Sanki taşta oynuyormuşuz gibiydi, zorlu bir zemindi. Çok şükür ki sakatlık olmadan o maçı atlattık. Sonucu da güzel oldu. Bizim açımızdan zordu. İyi oyun oynandı, takım olarak çok iyiydik. Benim attığım golle 1-1'i bulduk ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Güzel bir sonuç aldık ve ben de bundan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"GOL ATTIKÇA GOL ATMA İSTEĞİM ARTIYOR"

29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu hafta sonu Samsunspor ile oynayacağımız maç ile ilgili de, "Milli takıma gitmeden önce de hırsım vardı ve bu gollere ihtiyacım da vardı. İnşallah burada da devam edebilirim. Gol attıkça gol atma isteğim de artıyor diyebilirim. Samsun deplasmanı da zor ki oradaki zemin de çok iyi değildi. Ama inşallah orada da gol atarım. Geçen sene deplasmanda asist yapmıştım, içeride gol atmıştım ve inşallah Samsun'a gol atarım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"ZORLU BİR FİKSTÜRE GİRECEĞİZ"

Sarı-lacivertli takımın, Samsunspor ile başlayan ve Manchester United ile devam edecek zorlu fikstür sürecini hakkında da konuşan İrfan Can, "Zorlu bir fikstüre gireceğiz. Samsunspor ardından Manchester United gibi zor maçlar var. Ama kadro kalitemiz buna yeterli diyebilirim. Çok önemli oyuncularımız var. Bu kadronun bu fikstürün üstesinden geleceğini düşünüyorum. Her maç zor, hiçbir maç kolay değil. Bazen kağıt üstünde kolay gördüğünüz maçlar zor olabiliyor, aynı şekilde zor gördükleriniz de bazen bir anda erkenden bitebiliyor. O yüzden biz her maça aynı konsantrasyonla çalışıp, inşallah hepsinden üç puanla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"KENDİ EVİMİZDE KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynayacakları müsabakaya dair görüşlerini paylaşarak, "Önemli bir takım. Yanılmıyorsam önemli de bir oyuncusu kırmızı kart görmüştü. Biz kendi evimizde oynuyoruz. Kendi evimizde kazanmak için maça çıkacağız, bu Fenerbahçe'nin genlerinde vardır. Kaldı ki kendi evimizdeki her maça kazanmaya çıkıyoruz, rakip kim olursa olsun! Fenerbahçe, çok büyük kulüplere karşı burada galibiyetler aldı, Chelsea FC gibi Bu eski genlerimizi yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe gerçek anlamda çok büyük bir kulüp. Bunu tekrardan göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"MİLLİ OYUNCULAR MİLLİ ARADAN İYİ DÖNDÜ"

Milli takımlara giden sarı-lacivertli futbolcuların son durumlarını da açıklayan İrfan Can, "Milli takımlara giden oyuncular milli aradan iyi döndü. İnşallah takım için de iyi geçer. Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Sebastian ile konuştum o 'kırmızı kart' dedi, Livakovic 'kırmızı değil' dedi -Polonya-Hırvatistan müsabakanın 76. dakikasında Livakovic'in, Lewandowski'ye yaptığı müdahale- Ben de kırmızı kart olmadığını düşünüyorum. Bence orada hatalı bir karar oldu" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"YOĞUN FİKSTÜR FUTBOLCULARA YARIYOR"

Her futbolcunun forma giymesi açısından fikstür yoğunluğunun bir avantaj olduğunu dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "Fikstür yoğun tabii ama biz artık alıştık bu şekilde olmasına. Herhalde uzunca bir süredir tatil yapmıyorum. Bu sene başı da milli takımdan döndük, çocuk oldu vs. hiç izin yapamadım. Yoğun geçiyor, fikstür de yoğunlaştı. İnşallah biz de bir ara tatil yaparız. Hepsi bir yana bu yoğun fikstür futbolculara yarıyor diyebilirim. Şöyle ki oynamayan bir oyuncu diğer maç oynayabiliyor, fikstür çok yoğun olduğu için. O nedenle herkesin oynadığı bir fikstür takımların daha işine geliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"ÇOCUKLARIM BANA ŞANS GETİRİYOR"

Çocukları Can ve Ata'nın kendisine şans getirdiğini aktaran İrfan Can Kahveci, "Evlilikte de her şey yolunda, çocuklar da çok şükür büyüyor. Can baya büyüdü, Ata daha şu an çok küçük tabii. Yavaş yavaş o da büyüyor. Henüz maça gelmedi, çok erken. İnşallah onu maça getiririm. Can'ın ilk geldiği maçta kupa almıştım. Kadıköy'e ilk geldiği maçta gol atmıştım. İnşallah Ata'ya da nasip olur" açıklamasında bulundu

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"İNŞALLAH HAT-TRICK YAPARIM"

Geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan bir isim olarak Avrupa Ligi'nde de hat-trick yapmak istediğinin altını çizen sarı-lacivertli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah olur. Uzun zamandan beri düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmıştım. Hep kendime diyorum, 'Bir daha ne zaman yapacaksın?' Kendimi motive etmeye, şartlamaya çalışıyorum ama bazen de şartlayınca olmuyor. İnşallah hat-trick yaparım. Hat-trick yapmak da çok güzel bir duydu. İnşallah ilerleyen zamanlarda nasip olur."

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"MOURINHO TEBRİK ETTİ"

Karadağ ve İzlanda karşısında kaydettiği goller sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho ile arasında geçen diyaloğu ise İrfan Can, "Hoca gördü, tebrik etti ve 'Çok güzel goldü' dedi. Ben de teşekkür ettim. 'Bizim için de at' dedi, ben de 'İnşallah' dedim. Samsun'da inşallah golle başlarım. Samsun'un da Atamızdan dolayı bizde ayrı bir yeri vardı. İnşallah orada bir gol daha atarım" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"TARAFTARLAR ADIMI BAĞIRINCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Son olarak taraftarın desteğinden ve öneminden bahseden İrfan Can Kahveci, "Taraftarımız sürekli benim yanımda. Bana karşı hep desteklerini sunuyorlar. Ben de bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Burada zor zamanlar geçirdiğim anlar da oldu ama bunun üstesinden hep beraber geldik. Onlar beni yukarı yükselttiler, yani bir üst seviyeye çıkardılar. Onlara teşekkür ederim. Hep yanımdalar. Onlar 'İrfan İrfan' diye bağırdıkça benim tüylerim diken diken oluyor. Bundan sonra da inşallah onlara layık bir şekilde performansımı göstermeye devam edeceğim" diyerek sözlerini noktaladı.

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