FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"YOĞUN FİKSTÜR FUTBOLCULARA YARIYOR" Her futbolcunun forma giymesi açısından fikstür yoğunluğunun bir avantaj olduğunu dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "Fikstür yoğun tabii ama biz artık alıştık bu şekilde olmasına. Herhalde uzunca bir süredir tatil yapmıyorum. Bu sene başı da milli takımdan döndük, çocuk oldu vs. hiç izin yapamadım. Yoğun geçiyor, fikstür de yoğunlaştı. İnşallah biz de bir ara tatil yaparız. Hepsi bir yana bu yoğun fikstür futbolculara yarıyor diyebilirim. Şöyle ki oynamayan bir oyuncu diğer maç oynayabiliyor, fikstür çok yoğun olduğu için. O nedenle herkesin oynadığı bir fikstür takımların daha işine geliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIM BANA ŞANS GETİRİYOR" Çocukları Can ve Ata'nın kendisine şans getirdiğini aktaran İrfan Can Kahveci, "Evlilikte de her şey yolunda, çocuklar da çok şükür büyüyor. Can baya büyüdü, Ata daha şu an çok küçük tabii. Yavaş yavaş o da büyüyor. Henüz maça gelmedi, çok erken. İnşallah onu maça getiririm. Can'ın ilk geldiği maçta kupa almıştım. Kadıköy'e ilk geldiği maçta gol atmıştım. İnşallah Ata'ya da nasip olur" açıklamasında bulundu