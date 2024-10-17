FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! "İzlanda maçından sonra..."

"GOL ATTIKÇA GOL ATMA İSTEĞİM ARTIYOR" 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu hafta sonu Samsunspor ile oynayacağımız maç ile ilgili de, "Milli takıma gitmeden önce de hırsım vardı ve bu gollere ihtiyacım da vardı. İnşallah burada da devam edebilirim. Gol attıkça gol atma isteğim de artıyor diyebilirim. Samsun deplasmanı da zor ki oradaki zemin de çok iyi değildi. Ama inşallah orada da gol atarım. Geçen sene deplasmanda asist yapmıştım, içeride gol atmıştım ve inşallah Samsun'a gol atarım" ifadelerini kullandı.

"ZORLU BİR FİKSTÜRE GİRECEĞİZ" Sarı-lacivertli takımın, Samsunspor ile başlayan ve Manchester United ile devam edecek zorlu fikstür sürecini hakkında da konuşan İrfan Can, "Zorlu bir fikstüre gireceğiz. Samsunspor ardından Manchester United gibi zor maçlar var. Ama kadro kalitemiz buna yeterli diyebilirim. Çok önemli oyuncularımız var. Bu kadronun bu fikstürün üstesinden geleceğini düşünüyorum. Her maç zor, hiçbir maç kolay değil. Bazen kağıt üstünde kolay gördüğünüz maçlar zor olabiliyor, aynı şekilde zor gördükleriniz de bazen bir anda erkenden bitebiliyor. O yüzden biz her maça aynı konsantrasyonla çalışıp, inşallah hepsinden üç puanla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.