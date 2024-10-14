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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!

Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak isterken takımdaki o yıldızın performansı taraftarları adeta endişelendiriyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:36
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Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!

Geçen sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euroya transfer edilmişti, Sebastian Szymanski...

Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!

Polonyalı oyuncunun transferiyle sadece kadro güçlenmemiş aynı zamanda ezeli rakip Galatasaray'a da çalım atılmıştı.

Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!

Fenerbahçeli taraftarlar bir yandan bu çalımın keyfini sürerken, diğer yandan da Szymanski'nin attığı gollerle coştukça coşar hale gelmiş, Galatasaraylı futbol severler ise kendi yönetimlerine tepki göstermişti.

Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!

25 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasını sezonun ilk resmi karşılaşması olan Zimbru mücadelesinde sırtına geçiren Szymanski, bu maçta ağları sarstı.

Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!

Sonrasında performansını katlayarak devam ettiren Polonyalı oyuncu, Avrupa'da ve ligde çıktığı ilk 13 maçta 7 gol, 4 asistle taraftarın gönlüne bir anda taht kurdu.

Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!

Süper Lig'in ilk yarısında da fırtına gibi esen Sebastian, sezonun ilk bölümünü, 9 gol, 8 asistle tamamladı. Lig ve Avrupa'da ise toplamda 12 gol, 13 asiste ulaştı.

Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!

10 AYDA SADECE 2 GOL

Ancak sezonun ikinci yarısıyla birlikte Polonyalı yıldızın skor katkısı iyice azaldı. Avrupa'daki maçlarda sadece 2 asist yapabilen Szymanski, ligde de 5 asistte kaldı ve sadece 1 gol atabildi. Sezonun ikinci yarısındaki düşüş, bu sezon da devam ediyor.

Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!

Şu ana kadar Süper Lig, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Avrupa Ligi'nde 13 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, 1 gol, 2 asist üretebildi. Ligde henüz ağları havalandıramayan Szymanski'nin performansı taraftarı endişelendiriyor.

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