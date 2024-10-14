Fenerbahçeli yıldızın durumu taraftarları endişelendiriyor!
Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak isterken takımdaki o yıldızın performansı taraftarları adeta endişelendiriyor. İşte haberin detayları...
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25 GOLE KATKI YAPTI
Fenerbahçe formasını sezonun ilk resmi karşılaşması olan Zimbru mücadelesinde sırtına geçiren Szymanski, bu maçta ağları sarstı.
Sonrasında performansını katlayarak devam ettiren Polonyalı oyuncu, Avrupa'da ve ligde çıktığı ilk 13 maçta 7 gol, 4 asistle taraftarın gönlüne bir anda taht kurdu.
Süper Lig'in ilk yarısında da fırtına gibi esen Sebastian, sezonun ilk bölümünü, 9 gol, 8 asistle tamamladı. Lig ve Avrupa'da ise toplamda 12 gol, 13 asiste ulaştı.
10 AYDA SADECE 2 GOL
Ancak sezonun ikinci yarısıyla birlikte Polonyalı yıldızın skor katkısı iyice azaldı. Avrupa'daki maçlarda sadece 2 asist yapabilen Szymanski, ligde de 5 asistte kaldı ve sadece 1 gol atabildi. Sezonun ikinci yarısındaki düşüş, bu sezon da devam ediyor.
Şu ana kadar Süper Lig, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Avrupa Ligi'nde 13 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, 1 gol, 2 asist üretebildi. Ligde henüz ağları havalandıramayan Szymanski'nin performansı taraftarı endişelendiriyor.
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