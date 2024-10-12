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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

Fenerbahçe'de sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü Osayi Samuel'in geleceği merak konusu oldu. Adı İngiliz kulüpleriyle anılan yıldız oyuncu hakkında İngiliz ekibi açıklama yaptı. Norwich City'nin teknik direktörü Osayi'nin transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 13:16
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren ancak sarı-lacivertlilerle henüz sözleşme yenilemeyen Bright Osayi-Samuel'in adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

İngiltere 2. Ligi Championship ekiplerinden Norwich City de Osayi Samuel'i transfer etmek için gündeme gelen kulüplerden bir tanesi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

NTV Spor'da yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcunun Norwich City'e olası transferi hakkında İngiltere'den sürpriz bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

Eski İngiliz futbolcu ve teknik direktör Carlton Palmer, Osayi-Samuel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

Palmer, 26 yaşındaki futbolcunun QPR'dan Fenerbahçe'ye bir kanat oyuncusu olarak gelip sonrasında bek oyuncusuna dönüştüğünü anlattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

İngiliz teknik adam, Osayi Samuel için "Deneyimli, iki pozisyonda da oynayabiliyor. Bu Johannes Thorup (Norwich teknik direktörü) için iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

"NORWICH İÇİN HARİKA BİR HAMLE OLUR"

Osayi'nin Norwich'e olası transferi için Palmer, "Osayi'yi transfer edebilirlerse bu Norwich için harika bir hamle olur" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

"ANCAK TRANSFER..."

Nijeryalı futbolcunun Norwich için harika bir hamle olacağını yineleyen Palmer, "Ancak transfer, oyuncu için ödeyecekleri paraya bağlı" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!

Palmer, 26 yaşındaki futbolcunun kalitesi ve denemyimiyle Norwich'e yardımcı olacağını, Norwich'in yeterli kadro derinliğine sahip olmadığını da bildirdi.

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