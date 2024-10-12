FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!
Fenerbahçe'de sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü Osayi Samuel'in geleceği merak konusu oldu. Adı İngiliz kulüpleriyle anılan yıldız oyuncu hakkında İngiliz ekibi açıklama yaptı. Norwich City'nin teknik direktörü Osayi'nin transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Eski İngiliz futbolcu ve teknik direktör Carlton Palmer, Osayi-Samuel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Palmer, 26 yaşındaki futbolcunun QPR'dan Fenerbahçe'ye bir kanat oyuncusu olarak gelip sonrasında bek oyuncusuna dönüştüğünü anlattı.
İngiliz teknik adam, Osayi Samuel için "Deneyimli, iki pozisyonda da oynayabiliyor. Bu Johannes Thorup (Norwich teknik direktörü) için iyi olurdu" ifadelerini kullandı.
"NORWICH İÇİN HARİKA BİR HAMLE OLUR"
Osayi'nin Norwich'e olası transferi için Palmer, "Osayi'yi transfer edebilirlerse bu Norwich için harika bir hamle olur" dedi.
"ANCAK TRANSFER..."
Nijeryalı futbolcunun Norwich için harika bir hamle olacağını yineleyen Palmer, "Ancak transfer, oyuncu için ödeyecekleri paraya bağlı" dedi.
Palmer, 26 yaşındaki futbolcunun kalitesi ve denemyimiyle Norwich'e yardımcı olacağını, Norwich'in yeterli kadro derinliğine sahip olmadığını da bildirdi.
Yeni sezonda, Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla 1 asistlik skor katkısı verdi.
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