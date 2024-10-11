FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho o isimde ısrarcı! Ön çalışmalar başladı...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar başladı. Özellikle savunma hattına takviye yapmak isteyen yönetim Jose Mourinho'nun ısrar ettiği o oyuncu çalışmalara başladı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Fransız kulübünün savunmadaki sigortası olan 25 yaşındaki Brezilyalı için ön çalışmalar başladı.
Mourinho, F.Bahçe'nin Lille ile oynadığı Devler Ligi 3. ön eleme maçlarında Alexsandro'ya hayran kalmıştı.
Yıldız oyuncunun mukavelesi 2028'de sona eriyor.
Alexsandro'nun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
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