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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho o isimde ısrarcı! Ön çalışmalar başladı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar başladı. Özellikle savunma hattına takviye yapmak isteyen yönetim Jose Mourinho'nun ısrar ettiği o oyuncu çalışmalara başladı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho o isimde ısrarcı! Ön çalışmalar başladı...

Savunmada sorun yaşamak istemeyen Mourinho, Lille'in stoperi Alexsandro'yu kadroda görmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho o isimde ısrarcı! Ön çalışmalar başladı...

Fransız kulübünün savunmadaki sigortası olan 25 yaşındaki Brezilyalı için ön çalışmalar başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho o isimde ısrarcı! Ön çalışmalar başladı...

Mourinho, F.Bahçe'nin Lille ile oynadığı Devler Ligi 3. ön eleme maçlarında Alexsandro'ya hayran kalmıştı.

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