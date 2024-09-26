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Haberler Fenerbahçe

Çağlar Söyüncü: Golümü sevgili eşime armağan ediyorum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Union SG'yi sahasında 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 21:59
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Çağlar Söyüncü: Golümü sevgili eşime armağan ediyorum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Union SG'yi sahasında 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

"Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler.

Golümü sevgili eşime armağan ediyorum."

Casper
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