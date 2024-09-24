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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla çok sayıda kulübün radarına giren 3 yıldızi kendilerini izlemeye gelen Avrupa devlerini şaşkına çevirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 13:46
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Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Cimbom'un gollerini 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüuse 63. dakikada Edin Dzeko'dan (p) geldi.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Galatasaray bu sonuçla ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Dev derbide evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcuların performansı da şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin derbide Avrupa ekipleri tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

ÜÇ FUTBOLCU DERBİDE İZLENDİ

Fenerbahçe'nin uzun süredir takipte olan yıldızları, Galatasaray ile oynanan derbi maçında ilgi odağı oldular. Üç futbolcu, Kadıköy'de canlı şekilde takip edildi.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

ATLETICO MADRID VE STUTTGART İSMAİL İÇİN GELDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Atletico Madrid ve Stuttgart, İsmail Yüksek'i takip etmek için Kadıköy'deydi.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Ancak millî futbolcu, derbide ilk yarıda kötü oynarken ikinci yarıya bile başlayamadı ve devrede yerini Amrabat'a bıraktı.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

SZYMANSKI VE OOSTERWOLDE DE İZLENDİ

Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Jayden Oosterwolde için ise İngiltere Premier Lig'den bir takım ve Roma gelmişti.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Öte yandan Sebastian Szymanski için de Monaco ve Sevilla scoutları tribündeydi.

Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu

Ancak çeşitli kulüplerden gözlemcilerin izlediği Fenerbahçe'nin üç futbolcusu da kötü performanslarıyla kendilerini izleyen scoutları şaşırttı.

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