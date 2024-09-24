Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi! Planlar altüst oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla çok sayıda kulübün radarına giren 3 yıldızi kendilerini izlemeye gelen Avrupa devlerini şaşkına çevirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Galatasaray bu sonuçla ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.
Dev derbide evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcuların performansı da şaşkınlık yarattı.
Sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin derbide Avrupa ekipleri tarafından takip edildiği ortaya çıktı.
ÜÇ FUTBOLCU DERBİDE İZLENDİ
Fenerbahçe'nin uzun süredir takipte olan yıldızları, Galatasaray ile oynanan derbi maçında ilgi odağı oldular. Üç futbolcu, Kadıköy'de canlı şekilde takip edildi.
ATLETICO MADRID VE STUTTGART İSMAİL İÇİN GELDİ
Sabah'ta yer alan habere göre Atletico Madrid ve Stuttgart, İsmail Yüksek'i takip etmek için Kadıköy'deydi.
Ancak millî futbolcu, derbide ilk yarıda kötü oynarken ikinci yarıya bile başlayamadı ve devrede yerini Amrabat'a bıraktı.
SZYMANSKI VE OOSTERWOLDE DE İZLENDİ
Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Jayden Oosterwolde için ise İngiltere Premier Lig'den bir takım ve Roma gelmişti.
Öte yandan Sebastian Szymanski için de Monaco ve Sevilla scoutları tribündeydi.
Ancak çeşitli kulüplerden gözlemcilerin izlediği Fenerbahçe'nin üç futbolcusu da kötü performanslarıyla kendilerini izleyen scoutları şaşırttı.
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