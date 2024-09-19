  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho ilk 11 konusunda 10 isme karar verdi. İşte Portekizli hocanın taktik planı ve detaylar...FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 16:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımını dev maça hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Portekizli teknik adam ilk 11'ini de büyük oranda belirledi. TRT Spor'un haberine göre Mourinho'nun tercihleri...

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Deneyimli çalıştırıcı kalede Dominik Livakovic'e görev verecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Portekizlinin sağ bek tercihi ise Mert Müldür olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Mourinho stoperde Çağlar Söyüncü'den vazgeçmeyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Stoper tandemi Alexander Djiku ile tamamlanacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Sol bekte Jayden Oosterwolde forma giyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Orta sahada yeni transfer Sofyan Amrabat'ın forma giyip giymeyeceği merak konusuydu ancak Mourinho kurguyu bozmayacak ve 6 numarada İsmail Yüksek'e forma verecek.


FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Orta sahanın vazgeçilmez ismi Fred derbide de Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Mourinho, Sebastian Szymanski'den de vazgeçmeyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Portekizli teknik adam sağ kanatta Dusan Tadic'e şans verecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu

Sol kanat ise Allan Saint-Maximin'e emanet edilecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho G.Saray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu Mourinho G.Saray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu 16:32
İngilizler hayran kaldı! İngilizler hayran kaldı! 16:08
Ezeli rakiplerin derbi mesaisi Ezeli rakiplerin derbi mesaisi 15:54
Hacıosmanoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti Hacıosmanoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti 15:31
Bayern hezimeti sonrası flaş gelişme! Bayern hezimeti sonrası flaş gelişme! 15:31
Benfica'dan Kerem paylaşımı! Benfica'dan Kerem paylaşımı! 14:58
Daha Eski
Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı detayları! Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı detayları! 14:54
"Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler" "Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler" 14:47
Al Khaleej - Al Fayha maçı ne zaman? Al Khaleej - Al Fayha maçı ne zaman? 14:41
Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman? Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman? 14:37
Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman? Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman? 14:31
Osimhen transferinde İbrahimoviç detayı! Osimhen transferinde İbrahimoviç detayı! 11:03