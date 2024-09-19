FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Galatasaray derbisine hazır! İlk 11'de 10 isim belli oldu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho ilk 11 konusunda 10 isme karar verdi. İşte Portekizli hocanın taktik planı ve detaylar...FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Deneyimli çalıştırıcı kalede Dominik Livakovic'e görev verecek.
Portekizlinin sağ bek tercihi ise Mert Müldür olacak.
Mourinho stoperde Çağlar Söyüncü'den vazgeçmeyecek.
Stoper tandemi Alexander Djiku ile tamamlanacak.
Sol bekte Jayden Oosterwolde forma giyecek.
Orta sahada yeni transfer Sofyan Amrabat'ın forma giyip giymeyeceği merak konusuydu ancak Mourinho kurguyu bozmayacak ve 6 numarada İsmail Yüksek'e forma verecek.
Orta sahanın vazgeçilmez ismi Fred derbide de Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından olacak.
Mourinho, Sebastian Szymanski'den de vazgeçmeyecek.
Portekizli teknik adam sağ kanatta Dusan Tadic'e şans verecek.
Sol kanat ise Allan Saint-Maximin'e emanet edilecek.
Mourinho'nun henüz karar vermediği tek bölge ise forvet. Deneyimli çalıştırıcı Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri arasındaki son kararını maç günü verecek.
DİĞER