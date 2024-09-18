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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı misafir edeceği dev derbinin hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 14:26
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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