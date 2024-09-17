O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de, Galatasaray ile oynanacak olan dev derbinin hazırlıkları sürerken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcu yurt dışında resmen gündeme oturdu. Yıldız isim resmen öve öve bitirilemedi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 13:53 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 14:04
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Kanarya hazırlıklarına son hız devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde o yıldız yurt dışında resmen gündeme oturdu.
Fenerbahçe'nin bu sezonki yeni transferlerinden Allan Saint - Maximin için Mali Actu adlı haber sitesinde övgü dolu ifadelere yer verildi.
Fransız futbolcu hakkında haberde, "Top sürmeleri ve ışık hızıyla kısa sürede Türk taraftarların kalbini kazandı.
Saint-Maximin'in Süper Lig'e adaptasyonu göz kamaştırdı. Eski Newcastle oyuncusu, Fenerbahçe'nin hücumuna yeni bir soluk getirdi.
Hem saha içinde hem de saha dışında takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Allan Saint-Maximin, F.Bahçe'de tarih yazıyor. Onun gelişi kulübe yeni bir ivme kazandırdı ve taraftarların umutlarını yeniden canlandırdı. Fransız oyuncu, Türk takımı için umut verici görünüyor." ifadelerine yer verildi.
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