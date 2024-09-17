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Haberler Fenerbahçe

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de, Galatasaray ile oynanacak olan dev derbinin hazırlıkları sürerken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcu yurt dışında resmen gündeme oturdu. Yıldız isim resmen öve öve bitirilemedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 13:53 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 14:04
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MESUT ERKAM ŞAHİN
O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla deplasmanda mağlup etti.

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Kanarya'da, Galatasaray ile oynanacak olan zorlu derbi öncesi oynanan futbol ve alınan skor sarı-lacivertli taraftarları bir hayli memnun etti.

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Fenerbahçe bu maçın ardından Galatasaray'ı sahasında konuk edeceği derbiye odaklandı.

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Kanarya hazırlıklarına son hız devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Sarı-lacivertlilerde o yıldız yurt dışında resmen gündeme oturdu.

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Fenerbahçe'nin bu sezonki yeni transferlerinden Allan Saint - Maximin için Mali Actu adlı haber sitesinde övgü dolu ifadelere yer verildi.

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Fransız futbolcu hakkında haberde, "Top sürmeleri ve ışık hızıyla kısa sürede Türk taraftarların kalbini kazandı.

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Saint-Maximin'in Süper Lig'e adaptasyonu göz kamaştırdı. Eski Newcastle oyuncusu, Fenerbahçe'nin hücumuna yeni bir soluk getirdi.

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Hem saha içinde hem de saha dışında takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Allan Saint-Maximin, F.Bahçe'de tarih yazıyor. Onun gelişi kulübe yeni bir ivme kazandırdı ve taraftarların umutlarını yeniden canlandırdı. Fransız oyuncu, Türk takımı için umut verici görünüyor." ifadelerine yer verildi.

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