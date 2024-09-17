O yıldızı yurt dışında öve öve bitiremediler! "Fenerbahçe'de tarih yazıyor"

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla deplasmanda mağlup etti.

Kanarya'da, Galatasaray ile oynanacak olan zorlu derbi öncesi oynanan futbol ve alınan skor sarı-lacivertli taraftarları bir hayli memnun etti.