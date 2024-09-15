Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Günün ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin golleri 22. dakikada Alan Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltıdan attığı golle Dusan Tadic'ten geldi.

Sarı-lacivertliler, derbi öncesi hata yapmadı ve mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 13 yaptı. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.